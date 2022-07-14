«Донбасская кампания – это личная битва Зеленского и Залужного» – Ищенко

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Новости Украины

Сейчас вопрос стоит так – каким образом ВСУ сдадут Донбасс, поскольку от этого зависит результат политического противостояния украинского главкома Залужного и президента Украины Зеленского.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас вопрос заключается в том, сумеет ли Залужный сконцентрировать достаточное количество резервов, чтобы хотя бы месяца полтора – два продержаться на этих двух линиях Бахмут (Артёмовск – ред.) – Северск и Славянск – Угледар. Если до конца лета эта линия продержится Славянск – Краматорск и дальше на юг, то даже если эти города падут, если она будет прорвана в середине-конце августа, тогда Залужный может говорить, что его стратегия себя оправдывает. Если эта линия будет прорвана в течение 2-3-х недель, тогда Зеленский скажет, что Мариуполь-то держался 3 месяца, а Залужный сдаёт территорию десятками километров, сдаёт города, и толку от этого никакого. И может даже попытаться его поменять», – рассказал Ищенко.

По его словам, Зеленский очень завидует Залужному, поскольку он видит «Бонапартом» себя, «а не какого-то генерала», которого всячески поддерживает лагерь Петра Порошенко. Наглядным доказательством противостояния во власти служит ситуация вокруг введенного, но тут же отмененного запрета для мужчин, попадающих под мобилизацию, покидать свои города без разрешения военкоматов.

«Поэтому Зеленский сейчас пытается любыми способами, во-первых, Залужного скомпрометировать, а во-вторых, Залужный своим приказом попытался стабилизировать работу мобилизационных органов, военкоматов, которым необходимо по всей Украине ловить призывников для того, чтобы пополнять несущие потери войска. Понятно, что запрет на передвижение без разрешения военкоматов – это в первую очередь возможность контролировать призывной контингент. А призывной контингент ему нужен, чтобы вовремя формировать резервы и чтобы попытаться стабилизировать линию фронта в Донбассе. Тогда Залужный герой, молодец и выиграл у Зеленского информационную компанию. Таким образом, Зеленский убивает двух зайцев. Во-первых, возмутившемуся обществу он демонстрирует, что президент с ними, он не позволит каким-то солдафонам издавать непонятные приказы. Во-вторых, одновременно он подрывает материальные возможности Залужного каким-то образом более или менее вести боевые действия. Естественно Украине от этого урон, но Зеленскому польза», – резюмировал политолог.