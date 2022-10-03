Донбасская металлургия поможет укрепить рубль и снизить внутренние цены в РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Все чёрные металлургические компании РФ нужно объединить в единую корпорацию, одновременно добавив туда Донбасские предприятия – и создать крупного производителя, который сможет дать низкие цены по стали, что позволит привлечь внешние инвестиции.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил директор Института нового общества, экономист Василий Колташов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«У нас есть сильная партия лоббистов, которые хотят ослабить рубль. Они говорят – российская экономика задыхается при таком сильном рубле, давайте мы его ослабим, тогда мы можем вывозить сталь, которую на европейский рынок раньше поставляли, а теперь можем поставлять на азиатские рынки, мы компенсируем потери. По сути, мы – российские граждане, должны будем субсидировать этих ребят. Их вывоз. В то время, как по-хорошему – сталелитейная промышленность должна работать на внутренний рынок. И здесь необходимо произвести масштабные изменения, то есть просто перестройку рынка. Если наш Фондовый внешний рынок наш старый умер, то нужно перестроить компании. Например, нужно взять все чёрные металлургические компании и объединить в единую корпорацию, оставив там какие-то доли за прежними владельцами, одновременно добавив туда донбасские предприятия и построить крупного производителя, который сможет дать внутренние низкие цены по стали, и сможет бороться на внешнем рынке с опорой на дипломатический корпус российский, защищать свои позиции. И не надо будет ослаблять рубль», – отметил он.

«Закупную сталь пустить на крупный строительный проект. Например, на постройку высокоскоростных железных дорог, создавая внутренние цены. Как у нас есть внутренние цены по газу, также нам нужны внутренние цены по стали. Это может привести на следующем этапе к притоку иностранного капитала», – объяснил Колташов.