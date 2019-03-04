Донбасская «ополченочка»: предательница или жертва?

04.03.2019, Донецк, Владимир Гладков

Украинский телеканал «1+1» выпустил громкий сюжет, в котором говорится о том, что военнослужащая ДНР Светлана Дрюк, представленная как начальник штаба танкового полка, покинула территорию республики и перешла на сторону Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам киевских пропагандистов, главная героиня снятого в ЛНР фильма «Ополченочка», планируемого к показу на 9 Мая, стала прообразом Светланы Дрюк с позывным «Ветерок».

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Сама же танкистка в украинском сюжете поднимает бокал за Украину и рассказывает о сотрудничестве с киевскими спецслужбами, признаваясь, что с одним из сотрудников СБУ у неё «близкая дружба».

«Я нормально живу, сейчас решится определенный вопрос, и у меня вообще всё будет в идеале», – заявляет она на камеру.

При этом в сюжете был представлен «секретный алгоритм» по вводу в Донбасс российской армии, о котором якобы рассказала журналистам сама Светлана Дрюк, выразившая готовность даже свидетельствовать в международном трибунале и при необходимости снова воевать в Донбассе, только теперь на стороне ВСУ.

«Скажут автомат взять – возьму автомат. Скажут на танк сесть – сяду на танк. На украинский танк», – заявила «Ветерок».

При этом озвученные в сюжете «секретные сведения» тут же были высмеяны в ДНР.

«Немало доставила инфа о Т-72, замусоленная до дыр еще в 2015, и побасенки о том что в военкоматах есть некие списки местных, под видом которых будет заходить, вторгаясь – армия РФ.

Во-первых, организация российских добровольцев давно открыто заявила, что в случае обострения на Донбасс придет не один десяток тысяч добровольцев, а во-вторых, в случае южно-осетинского сценария российская армия сделает это открыто, о чем также было заявлено открыто.

Короче, незачет. Даже в качестве отвлекающего маневра воровства на запчастях дружбана Порошенко и крысиной гонки на выборах на Украине», – заявил в своем Telegram-канале депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

Вслед за обнародованной информацией последовала незамедлительная реакция Управления Народной милиции ДНР, где сообщили о том, что якобы добровольно перешедшая на сторону Киева Светлана Дрюк, не состоявшая к этому моменту на военной службе, была похищена вместе с семьей на территории Молдовы и приняла участие в данном спектакле под давлением украинских спецслужб.

«Противнику удалось похитить Дрюк Светлану, которая в начале года была уволена из рядов НМ ДНР по собственному желанию, в связи с ухудшением здоровья. Светлана в 2014-18 годах принимала активное участие в боевых действиях по уничтожению противника, за что неоднократно поощрялась командованием части. За успешную проведенную операцию награждена медалью «За воинскую доблесть».

После увольнения из рядов НМ и реабилитации в госпитале, она выехала со своими детьми на территорию Республики Молдова проведать родственников. На территории Молдовы, была проведена специальная операция СБУ по задержанию и вывозу ее на территорию Украины.

На данный момент, со Светланой активно работают украинские спецслужбы и пропагандисты, используя при этом, изуверские методы воздействия на неё через детей, а также родных и близких ей людей. Светлана, прежде всего мать и в этих условиях следует ожидать любых заявлений, даже самых нелепых, которые ей навяжут», – говорится в заявлении оборонного ведомства.

В свете открывшихся обстоятельств ситуацию также проанализировал журналист, историк и постоянный эксперт «Изборского клуба» Александр Дмитриевский. По его мнению, произошедшее является актом отчаяния украинской пропаганды.

«Это крупная добыча украинской контрразведки, но сейчас важно не посыпать голову пеплом, а сделать всё зависящее, чтобы подобное больше не повторялось в будущем. Конечно, мало приятного в том, что врагу удалось завладеть человеком, ставшим прототипом одной из главных героинь снимаемого в ЛНР фильма «Ополченочка». Тем не менее, надо учесть, что этот прототип не единственный, и вообще любой экранный персонаж есть плод художественных обобщений.

Поэтому в данном случае украинские спецслужбы сами того не желая сделали рекламу молодому кинематографу Донбасса. Судя по поступающей информации, украинские силовики задержали женщину на территории в общем-то не слишком дружественно настроенного к нам государства, куда без загранпаспорта не въедешь, а посему вопросы остаются. Но здесь вывод простой: гражданам республик Донбасса стоит воздержаться от заграничных поездок (кроме союзных нам России, Южной Осетии и Абхазии), если такие поездки не вызваны насущной необходимостью.

Если же это не похищение, а добровольный переход на сторону Украины, то перебежчики – это одна из реалий войны, и от неё никуда не денешься. Но нам важно, чтобы от них к нам бежали многие, а вот от нас к ним – единичные отщепенцы. Если допустить что мы имеем дело с перебежчицей, то нужно признать, что наблюдаем смену тактики бандеровцами: разочаровавшись в действенности кнута они будут переходить к прянику.

Прямой террор не возымел силы: убийства Гиви, Мотороллы и Захарченко только сплотили Донбасс. Теперь бандеровцы будут пытаться уходить от прямых угроз и шантажа, особенно в отношении медийных персон, и начнут им предлагать какие-то коврижки. А вот тех, кто не будет покупаться на предлагаемые ими коврижки – их будут всячески дискредитировать, пытаясь посеять недоверие и ссоры в наших рядах. С этим бороться сложнее, но тоже вполне реально.

Враги, безусловно, будут пытаться найти в наших рядах тех, кто польстится на их обещания, но здесь надо помнить вот что. Перебежчиков не жалуют нигде: предали своих – предадут и тех, к кому прибежали. Добрый дядюшка Чингисхан таким «гостям» даже головы рубил без малейшего зазрения совести. Поэтому рано или поздно любой предатель ощутит ситуацию, описываемую словами «Поматросили и бросили…», да только пути назад у него не будет», – резюмировал эксперт.

Между тем, соавтор сценария фильма «Ополченочка», руководитель КМГ Владислав Плахут отметил, что подобная информационная диверсия не повлияет на планируемый кинопоказ, при этом добавив, что Светлана Дрюк изначально не имела никакого отношения к образу главной героини его кинокартины.

«По поводу последних событий. Первое – у нас фильм основан на реальных событиях, но он не является ни биографическим, ни рассказывает конкретно о каких-то совершенно точно установленных физически лицах. Все имена, события и география изменены.

Второе. В ЛНР существовал свой женский танковый экипаж, который являлся базой для создания фильма. Кроме того, одной из главных героинь, прототип которой использован в фильме – это Татьяна Дрёмова, а не вот эта Светлана «Ветерок».

Третье. Да, этот экипаж в 2017 году был расформирован, и один из его членов перешла служить в ДНР и оказалась в танке вместе с этой Светланой «Ветерок».

Четвёртое. Считаю, что этот фильм должен непременно выйти, потому что измена и предательство одного «Власова» не должны затемнять подвиг сотен и тысяч матросов.

Я считаю, что Украина специально организовала эту провокацию с целью воспрепятствовать или очернить выход фильма, поскольку реальных рычагов для того, чтобы не допустить выхода, у них не было, и они решили дискредитировать саму идею фильма – то есть главных героев этого фильма.

Надо отдать должное, провокация получилась красивая, эффективная, но, я считаю, что она будет иметь нулевую ценность в том случае, если мы фильм закончим, что мы и намерены сделать, и его увидит зритель, памятуя о том, что ежедневно сотни и тысячи людей воюют в окопах, и распространять термин «предательство» на всех будет очень неправильно ни политически, ни исторически, ни морально, никак.

К концу дня мы сформируем более подробный, официальный ответ и предоставим его», – подытожил продюсер.