Донбасские блокадники: «Сейчас страшнее, чем в осажденном Ленинграде»

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Новости Украины

Группа общественников из Санкт-Петербурга привезла в ЛДНР премьеру документального фильма «Дети Донбасса», объединившего судьбы проживающих в Донбассе детей блокадного Ленинграда и детей нынешней войны.

Помимо ленты активисты доставили в города воюющего Донбасса гуманитарный груз для социальных учреждений республик и нуждающихся семей.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», гости из Санкт-Петербурга презентовали в Донецке документальную ленту «Дети Донбасса», снятую режиссером телеканала «ЛенТВ24» Валерием Феневым в прошлом году.

Фильм объединил судьбы детей блокадного Ленинграда, впоследствии связавших свои жизни с Донбассом и сейчас проживающих в небольших поселках и городках у передовой, и нынешних детей ЛДНР, в частности тех, что в своей жизни не видели ничего кроме войны. Лента показывает, как нынешние дети региона прекрасно знают что такое подвалы, различают прилеты и улеты и даже говорят, что не боятся обстрелов.

В то время как, по признанию одной из героинь фильма – блокадницы, сейчас ей жить под обстрелами ВСУ гораздо страшнее, чем в свое время под немецкими на окраине Ленинграда, поскольку нацисты, по ее словам, разрушали военную инфраструктуру, а украинские каратели целенаправленно бьют по жилым домам.

«С людьми Донбасса я впервые столкнулся в 2014 году, когда мы привезли гуманитарную помощь в лагерь беженцев, – рассказал корреспонденту «ПолиНавигатора» автор картины Валерий Фенев. – И тогда мне захотелось узнать и показать, как это – жить в условиях войны, любить своих родных, выполнять профессиональные обязанности, оставаться человеком, но на фоне непрекращающихся обстрелов и гибели людей».

По словам автора картины, ее демонстрировали в России, в частности, в кадетских классах и студентам, и для него показательным было то, что после просмотра зал погружался в молчание, люди мирных регионов переосмысливали увиденное. Но больше всего он опасался премьеры непосредственно в Донбассе.

«Мне очень не хотелось, чтобы нас воспринимали, как таких заезжих деятелей, которые ради интереса, фактуры, тут поснимали и уехали себе», – признался Фенев.

Но, по словам автора картины, местные жители, остро чувствующие любую фальшь, приняли ленту эмоционально и с благодарностью. На очереди продолжение картины, которое очень скоро увидит свет на телеканале «ЛенТВ24».

В целом, группа общественников из Санкт-Петербурга успела побывать в Зайцево, Гольме, Докучаевске, Тельманово, Зургрэсе, и передать оргтехнику, новую одежду, канцелярские товары и медикаменты образовательным и социальным учреждениям, а также подшефным семьям.

«Мы провели в Донбассе более двух недель и они были предельно насыщенными. Потому что мы предпочитаем ежедневно видеть результаты нашей деятельности, а не тратить время на форумах и конференциях», – рассказал «ПолитНавигатору» руководитель группы, член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Герман Владимиров.