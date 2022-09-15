«Донбасский консенсус» в отличие от крымского – требователен и тревожен

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Партия «Единая Россия» победила на прошедших региональных выборах благодаря сложившемуся в обществе «донбасскому консенсусу».

Об этом на круглом столе в Москве заявил политолог Дмитрий Орлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Совершенно очевидно, что патриотическое большинство или донбасский консенсус стал содержательной, технологической, политической основой этих выборов. Результаты выборов целого ряда врио губернаторов, законодательных собраний и муниципальных советов – это следствие общего патриотического подъема. Если бы его не было, то результаты в «пожарных» регионах были бы менее благоприятными. Позиции «Единой России» укрепились даже в регионах протестного голосования: Удмуртии, Сахалине, Свердловской области и ряде региональных столиц», – сказал Орлов.

В то же время он отметил существенные отличия «донбасского консенсуса» от существовавшего ранее крымского.

«Совершенно очевидно, что донбасский консенсус это структура поддержки власти. Это новое большинство отличается двумя непростыми характеристиками. Оно требовательно и хочет, чтобы руководители реагировали на их запросы в горизонте нескольких месяцев. И оно более тревожное, его ощущение происходящего может быстро меняться. Этот фактор сложился по понятным обстоятельствам, и развитие СВО будет влиять на характер этого консенсуса», – предупредил Орлов.