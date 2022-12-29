Донбасский консенсус явился продолжением крымского и окончательно сплотил общество – социолог

Главным событием уходящего года по всем социологическим опросам в стране стала специальная военная операция, которая вызвала небывалый рост добровольческого движения и показала стрессоустойчивость общества к внешним и внутренним вызовам.

Об этом сообщила руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог Наталья Киселева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотела бы отметить, что главным событием года как для страны, так и для мира, по результатам массового социологического опроса, проведённого во всех регионах Российской Федерации, является специальная военная операция. Это объяснимо и понятно. Так же можно отметить, что в списке главных итогов года – общественный консенсус, который за последние 8 лет мы наблюдаем уже во второй раз. В первый – это было связано с нами, с крымчанами и севастопольцами, когда Крым и Севастополь вернулись в состав России, сейчас это обусловлено донбасским консенсусом, возвращением территорий русского мира, – подчеркнула социолог. – И, если рассуждать о причинах и факторах, я бы отметила главной среди них то, что российская власть ответила на запрос, который существует в российском обществе. Мы резко изменили свой вектор развития и, соответственно, вектор будущего. Если длительный постсоветский период после развала Советского союза Россия жила по лекалам Запада, сейчас в последние годы Россия изменила направление развития, и теперь мы отстаиваем свои национальные интересы, о чем ещё 150 лет тому назад говорил, советовал и предупреждал русский мыслитель Николай Яковлевич Данилевский, который жил, работал и похоронен в Крыму. В своей книге «Россия и Европа», он, по сути дела, спрогнозировал и сегодняшние события, в том числе».

По словам эксперта, спецоперация привела к проявлению не формального, а подлинного патриотизма – росту волонтерских и добровольческих организаций.

«Среди других итогов года я бы отметила рост добровольческого движения, потому что мы действительно наблюдаем то, что несравнимо даже с предыдущими ковидными годами – за последний год в Крыму число волонтёрских организаций увеличилось вдвое, это очень высокая динамика. Люди помогают, независимо от своего благосостояния – и бедные, и богатые помогают всем, чем могут, беженцам, людям, проживающим на освобождённых территориях, участникам специальной военной операции, – подчеркнула Киселева. – И ещё одно масштабное событие следует отметить. В целом, если говорить о нашей стране, то это стрессоустойчивость, которую продемонстрировало наше государство. То есть коллективный Запад, с которым мы по сути дела ведём войну, направил свои атаки по всем фронтам – это и геополитическое направление, и экономическое направление, и социальное, информационное, культурное и даже спортивное. И Россия в данном случае продемонстрировала свою стрессоустойчивость: выдержала экономика, социум отреагировал должным образом, и мы действительно можем говорить о том, что все цели, которые перед собой ставили Соединённые Штаты Америки и их сателлиты в западной Европе, они не были достигнуты».