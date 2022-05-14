Донбасское наступление продолжается. ВСУ пытаются избежать «котлов»

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Новости Украины

Бойцы Народной милиции ДНР и ВС РФ вышли к Угледару – готовится большой Авдеевский котёл. Об этом пишет военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Угледар, к которому вплотную подошли войска, играет ключевую роль в системе обороны вооружённых формирований Украины, развёрнутой вокруг Авдеевки.

«На штурм Угледара наши силы идут сразу с нескольких флангов, взяв населённый пункт в полукольцо. Отдельные населённые пункты вокруг города за эту неделю несколько раз переходили из рук в руки», – пишет военкор.

Его коллега Аким Апачев, со ссылкой на источник на украинской стороне сообщает о штурме н.п. Каменка и Новосёловка-2 силами НМ ДНР и ВС РФ.

Кроме того, по его словам, Союзные силы пытаются продвинуться по направлению к н.п. Марьинка и Новомихайловка.

А генштаб ВСУ сообщил о наступлении ВС РФ направлении н.п. Богородичное и Краснополье к западу от города Святогорска.

В свою очередь, информация о наступлении продолжает приходить из ЛНР. Обозреватель Юрий Подоляка сообщает, что Киев отдал приказ любой ценой удержать линию Севродонецк-Лисичанск и перебрасывает подкрепление.

«Генштаб перебрасывает под Северодонецк 5 тысяч человек и 300 единиц техники. С Западной Украины отправили тероборону и резервы ВСУ, которые охраняли границу с Беларусью. На Банковой поставили задачу удержать любой ценной фронт и не позволить окружить нашу группировку», – сказал Подоляка.

При этом военкор Александр Коц сообщает, что украинские артиллеристы уже используют на Донбассе американские гаубицы М777.

В то же время есть подтверждение информации, что противник несёт значительные потери.

Политолог Владимир Карасёв приводит свидетельства родственника, который работает в городском морге Николаева.

«Морг, начиная с 2014 года, всегда забит. Сейчас просто кошмар. Складировать некуда. Неопознанных в общую могилу сразу. Специалистов и оборудования для идентификации личности погибших нет ни в Николаеве, ни на Украине. Тела вывозим в район кладбищ. Там уже несколько котлованов с 14 года. Каждый на 2-3 тысячи тел. Вот тебе уже несколько общих могил. По документации продолжается мерзость. Они с начала темы ковида заставляют нас давать статистику в пользу ковида. То есть, тела убитых в Донбассе они заставляют писать как умерших от ковид, тем самым, занижая статистику. Ведь у нас конкретная паника от количества убитых. По Николаеву так точно. Ранеными забиты все больницы, лежат в коридорах. Сильная нехватка крови. Доноров нехватка. Лекарств нет давно. Ищем по волонтёрам. Но помощь очень слабая. Долбаная власть дебил-губернатор, долбаная страна, прости Господи».

Военкор Александр Сладков опубликовал видео, где идёт колонна трофейной украинской техники по Мариуполю. В бронемашинах – бойцы ДНР.

«Силы ДНР, захватившие новейшие украинские БТРы, наносят удары по полку «Азов» используя все достижения их же военпрома. А мариупольцы в замешательстве глядят нам вслед. Техника противника. Азовцы гоняли на ней по городу еще пару месяцев назад. А теперь она обвешана флагами ДНР и расписана в стиле «Z». Техника освоена и применяется», – комментирует видео военкор.

Продолжая тему Мариуполя, стоит отметить, что за текущие сутки со стороны укронацистов, засевших в «Азовстали», имеет место относительное информационное затишье.

Можно упомянуть очередную попытку со стороны Киева обратиться к Западу с мольбами помочь высвободить заблокированных «азовцев». Так, с призывом к мировым лидерам пощадить нацистов обратились украинские президенты – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

«Мы, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко – второй, третий и пятый президенты Украины – обращаемся к руководителям стран мира. В государства-члены Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и Канады, Китая, Турции и других, а также к ООН. Просим всеми имеющимися дипломатическими ресурсами помочь украинским властям спасти жизнь гражданских и военных украинцев, которых на территории завода «Азовсталь» Россия по приказу Путина пытается уничтожить варварскими методами», – пишут отставные гаранты украинской Конституции.