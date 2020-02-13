«Донбассом торговать не будем. У Белоруссии есть пример Януковича»

13.02.2020, Ялта, Сергей Степанов, Игорь Шаповалов

Размена Донбасса на подачу воды в Крым не будет, в Киеве напрасно ждут уступок от Кремля после назначения Дмитрия Козака главным куратором украинского вопроса, а для желающих в Белоруссии совершить разворот на Запад есть пример того, чем закончилась подобная многовекторность для Виктора Януковича.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» в кулуарах круглого стола в Ливадии, посвященного 75-летию Ялтинской конференции, заявил сенатор Сергей Цеков.

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«ПолитНавигатор»: Как власти Крыма оценивают сделку, которую предложили в партии Владимира Зеленского – подать воду в Крым в обмен на сдачу Россией республик Донбасса?

Сергей Цеков: Это полная ерунда. Я уже говорил по этому поводу – не собираемся мы торговать ни территорией, ни судьбами людей, которые проживают в Донбассе. Это совершенно исключено.

То, что рано или поздно Северо-Крымский канал заработает, и воду в Крым будут давать – я в этом не сомневаюсь.

«ПолитНавигатор»: Откуда у вас такая уверенность?

Сергей Цеков: Потому что жизнь течёт, всё меняется. Придут к власти в Киеве люди, которые обладают умом и вообще пониманием ситуации на Украине.

«ПолитНавигатор»: Были большие надежды и на Владимира Зеленского. А он повторяет курс Петра Порошенко.

Сергей Цеков: Я не говорю, что это произойдёт при этой власти – это произойдёт через 10, 20, 30 лет. Просто придут люди, которые прагматики и понимают, что эту воду можно продавать. Так она вытекает в Чёрное море, а за неё можно деньги получать, и направлять на ту же самую Херсонскую область, которая страдает из-за того, что Северо-Крымский канал не работает.

Сегодня, я уверен на 100%, эта власть Северо-Крымский канал не включит в работу. Надо читать, что они там говорят – радуются, что сегодня в Крыму есть проблемы с водой, для них это праздник, они там строят разные прогнозы – что Крым станет пустыней и чуть ли не приползёт обратно на Украину. То есть, никакого понимания ситуации у них там нет.

«ПолитНавигатор»: Сейчас пошли дожди, снег выпал – ситуация с водой в Крыму улучшается?

Сергей Цеков: Я хорошо знаю эту ситуацию, интересуюсь каждый день, сколько кубов поступило в то или иное водохранилище, их же много по Крыму. Ситуация стала лучше, можно говорить о том, что мы имеем возможность гарантированно обеспечить себя водой где-то до середины или конца курортного сезона – это при условии, что с неба вообще ничего не капнет.

Если будут дожди – мы предыдущие шесть лет спокойно обходились без воды Северо-Крымского канала, и обойдёмся сегодня. Вообще надо понимать, что вода Северо-Крымского не гарантирует полное обеспечение полуострова питьевой водой. Северо-Крымский канал обеспечивал нас водой процентов на десять. А остальная вода шла на сельхоз-нужды.

И в те времена, когда мы были в составе Украины, и в советские времена Крым периодически страдал от тяжелейшей засухи. И у нас были годы, когда Симферопольское водохранилище высыхало гораздо больше, чем сегодня. Оно практически пересыхало, там можно было с одного берега на другой пройти по дну.

«ПолитНавигатор»: Сколько Украина может заработать на поставках воды в Крым?

Сергей Цеков: Я не могу сказать. Но я думаю, что для Украины любые объёмы, а это, в общем-то, миллионы долларов, нужны. Потому что Украина в принципе находится в тяжелейшем экономическом положении.

При этом, ещё раз подчеркну, что запуск Северо-Крымского канала – это не панацея и не спасение нас в обеспечении водой. Он же воду на южный берег Крыма не поставляет. Северо-Крымский канал частично обеспечивал водой Симферополь и Восточный Крым. Остальные регионы Крыма обеспечивались за счёт собственных источников.

Нам надо научиться бережно относиться к тем водным запасам, которые у нас есть, и которые мы иногда просто теряем. В частности, мы не используем палеологические русла, которые идут под руслом всех тех рек, которые впадают в Чёрное и Азовское моря. Там большие запасы воды, надо просто научиться их использовать.

«ПолитНавигатор»: Раз уж со стороны Украины прозвучала привязка Крыма и Донбасса…

Сергей Цеков: Мы Донбассом не будем торговать, это даже не обсуждается.

«ПолитНавигатор»: …Вопрос как к члену Комитета по иностранным делам – руководство республик Донбасса в последнее время всё настойчивее заявляет о желании повторить судьбу Крыма.

Сергей Цеков: Это понятное настроение, мы их понимаем.

«ПолитНавигатор»: За чем же дело?

Сергей Цеков: Дело за очень многим. Дело за ситуацией в комплексе. И, в частности, в Донбассе это хорошо понимают.

Я просто хочу заметить, что мы в Крыму тоже всегда хотели быть вместе с Россией. Когда мы, ещё в 1991 году, восстанавливали автономию, у нас основная мысль была воссоединиться с Россией. Но, как видите, мы по этому пути шли очень долго.

Я не исключаю и хочу надеяться, что у Донбасса это получится быстрее. Я, в общем-то, не перечёркиваю надежд на то, что Украина будет вместе с Россией. Да, это не произойдёт в течении пяти или десяти лет. Но что для истории 30 или 50 лет? Куда Украина от России денется?

«ПолитНавигатор»: Но в Донбассе каждый день гибнут люди и ждут.

Сергей Цеков: Вы же прекрасно понимаете – если бы вопрос был только в нашей воле… Желание-то у нас есть, но есть и много других обстоятельств – международное право, например.

Нельзя отказываться от тех решений, которые мы принимали, в которых мы участвовали. Мы же участвовали в разработке Минских соглашений, говорим о том, что их надо соблюдать. Надо стоять на этом пути.

А если Минские соглашения будут выполнены в полном объёме, то возможности для защиты Донбасса будут очень большие. Это, фактически, независимые государства, государственные образования, которые смогут себя эффективно защищать.

«ПолитНавигатор»: В украинской прессе, в связи со сменой куратора украинского направления в Кремле делают прогнозы о возможности уступок со стороны Москвы.

Сергей Цеков: Это они пусть говорят, что желают. Ничего не поменяется. Понимаете, в России от кураторов ничего особо меняться не будет. Есть государственная политика, и мы её придерживаемся. Не может такого быть, чтобы поменялся куратор, и что-то там. Скажем так, с точки зрения отношения России к Донбассу ничего не поменяется.

Может, какие-то другие шаги будут делаться, какие-то другие варианты решения вопросов, в том числе экономических.

«ПолитНавигатор»: Как раз утверждалось, что Козак больше настроен на уступки Украине ради экономического сотрудничества.

Сергей Цеков: Я вообще в эти заявления, как на Украине, так и в России, не верю, и вообще не считаю, что к ним надо особо прислушиваться.

«ПолитНавигатор»: А почему президент не принимает решения по отставке Владислава Суркова?

Сергей Цеков: Это у президента надо спросить, а вы у меня спрашиваете.

«ПолитНавигатор»: А чем будет заниматься Сурков в дальнейшем?

Сергей Цеков: Не могу сказать, чем будет заниматься Сурков. Эти вопросы нужно задавать Суркову и Владимиру Владимировичу. Я, вообще, к Суркову с большим уважением отношусь, давно его знаю, он выполнил очень важную роль в этих сложных ситуациях после 2014 года.

Хотя его тоже пытались в чём-то обвинять, у нас же люди всегда стараются за что-то покритиковать любое должностное лицо, любого чиновника.

«ПолитНавигатор»: Что не получается в интеграции с Белоруссией?

Сергей Цеков: Просто Белоруссия, по-моему, хочет строить свою независимость за счёт тех средств, которые она получает по дешёвке от России. Пришло время, когда Белоруссии сказано, что берёте всё по мировым ценам.

Интеграционные процессы идут не так, как хотелось бы нам в целом, мне кажется. Как я считаю, они носят спекулятивный характер со стороны Белоруссии. Поэтому наша позиция совершенно правильная и рациональная – нефть и газ по мировым ценам. Они на это согласились.

«ПолитНавигатор»: А что ждет Россия от Минска? Введение общей валюты и парламента?

Сергей Цеков: Я считаю, что всё, что связано с интеграцией, всё, что сближает по серьёзному – это хорошо. Наверное, со временем и общий парламент, и общая валюта.

Я думаю, что со временем и Евразийский союз может прийти к общей валюте. Евросоюз ведь пришёл к общей валюте. Пройдёт какое-то время, не думаю, что это уложится в 2-3 года, и будет в рамках евразийства.

А что касается Белоруссии и России – это в принципе оправдано. Просто у нас, у крымчан, ещё до воссоединения Крыма с Россией, складывалось впечатление, что Россия искренне стремится к интеграции с Белоруссией. Но Белоруссия на интеграционной теме играет, преследует свои интересы, в основном экономического и материального характера.

«ПолитНавигатор»: Возможно ли, что сейчас, после визита Помпео в Минск, власти Белоруссии развернуться в сторону Запада?

Сергей Цеков: Нет, никаких вариантов. Это всё так, игры, не более того.

«ПолитНавигатор»: Вам не напоминает эта история опыт Виктора Федоровича Януковича?

Сергей Цеков: Перед ними как раз пример Виктора Фёдоровича. И перед многими пример Виктора Фёдоровича. И как раз это их удерживает.

Так, немножко решили показать, что будут чуть ли не вместе с Америкой. Но мы-то понимаем, что как раз пример Украины от каких-то серьёзных реальных шагов по сближению с американцами, с ЕС, и отхода от российского курса, ничем хорошим для Белоруссии не закончится.