«Донбассу готовят роль половой тряпки», – экс-советник правительства ДНР

28.06.2019, Москва, Михаил Рябов

Руководителям ЛНР и ДНР не следовало приезжать лично в Минск на переговоры с украинским политиком Виктором Медведчуком, который, как оказалось, не был уполномочен официальным Киевом, а действовал в рамках собственной предвыборной инициативы.

Об этом в своем блоге пишет экс-советник правительства ДНР Роман Манекин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как поясняет Манекин, с неофициальным представителем Украины Медведчуком должны были встречаться люди соответствующего статуса – неофициальные представители ЛДНР.

«С не избранным Медведчуком могли встречаться и о чем-то договариваться (тем более, об освобождении людей) исключительно не уполномоченные населением лица», – считает он.

Манекин также подверг критике проводимую, в том числе в угоду Медведчуку, кампанию о якобы массовой поддержке населением Донбасса идеи возвращения в состав Украины на правах автономии.

«Мечтает об этом под обстрелами, в разрушенных украинской артиллерией домах, наплевав на смерти и ранения знакомых и близких, количество которых в последние дни, как известно, резко увеличилось (только за май 2019 года погибло 43 ополченца и одна ополченка)», – язвительно комментирует автор.

«С такой, с позволения сказать, «политикой», Донбассу ничего в обозримой перспективе не «светит», конечно. Разве что роль половой тряпки, о которую вытирают ноги все, кому не лень», – рассуждает Манекин.