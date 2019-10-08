Донбассу грозят репрессиями и дерусификацией вместо выборов

08.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Возвращение Донбасса в состав Украины даст пророссийским партиям дополнительные четыре миллиона голосов, что позволит им набрать большинство в парламенте.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Когда вы даёте гражданам право выбирать местную власть, то вы ведь не можете лишить их права выбирать депутатов Верховной рады от этих территорий. И мы будем иметь четыре миллиона инфицированных российской пропагандой граждан Украины, которые завтра пойдут и выберут в украинский парламент пророссийские партии.

Вот почему Путину важно на условиях Штайнмайера и любых других условиях вернуть назад эти выборы – для того, чтобы изменить курс Украины, чтобы этот пожар полыхал по всей стране. Потому что, когда в украинском парламенте будет сидеть пророссийское большинство – это приведёт только к расколу страны. Путину не нужен Донбасс – ему нужна вся Украина. И его ключевая задача – это развал Украины, а не мир», – Ляшко.

По его мнению, Киев должен поступить с Донбассом также, как 75 лет назад СССР и союзники с капитулировавшей Германией – строго наказать «сепаратистов», запретить местные выборы и провести дерусификацию.

«Территории надо возвращать, но не на условиях Путина, а на условиях Украины. Я хочу напомнить, что после Второй мировой войны в Германии несколько лет выборов не было. И первый закон, который они приняли, был о денацификации. И никто из гестаповцев или эсэсовцев не имел право голосовать. Первого президента послевоенной Германии выбрали в 1949 году, а не в 1945 или 1947.

Потому, когда нам сегодня предлагают, что условие для мира – это амнистия боевиков – это не условие для мира, а условие для гражданского противостояния на Украине. Потому что часть людей никогда не простит тех, кто убивал наших граждан.

И потому я считаю, что для убийц, которые убивали наших людей, не амнистия, не особый статус, не право быть в местных органах власти или Верховной раде, а тюрьма и пожизненное заключение. И если надо будет, то и пять, и десять лет не проводить там выборов, пока не убрать все причины, которые привели к оккупации Донбасса. И только после этого проводить выборы», – призвал Ляшко.