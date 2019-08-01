Донбассу и России угрожает удар украинской «грязной бомбы»

05.08.2019, Евпатория, Владимир Гладков, Сергей Рулёв

Периодически озвучиваемые заявления в Киеве о планах по восстановлению ядерного оружия – на 99% демагогия, однако собрать так называемую «грязную бомбу», о которой говорил еще экс-секретарь Совбеза Александр Турчинов, украинским военным вполне под силу.

Об этом на патриотическом форуме «Донузлав-2019» рассказал корреспонденту «ПолитНавигатора» один из организаторов «Антимайдана» в Запорожье Владимир Рогов.

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«По поводу атомной бомбы и Украины – это смешная история, потому что надо понимать, что даже такие экономически развитые на сегодняшний день страны, как Иран, над созданием данного вида вооружения трудятся не один год и не одно десятилетие. Здесь нужна не просто политическая воля, здесь нужна экономическая дисциплина, чтобы деньги не разворовывались и все строилось.

Рассказы про то, что остался научный потенциал – это рассказы для бедных, потому что ядерное оружие – это очень дорого, независимо от того, какими технологиями вы обладаете.

Именно поэтому Турчинов, будучи реалистом в этом вопросе, искренне радовался и до неприличия возбуждался своим планом, что данный режим на постукраинском пространстве сможет создать ядерную «грязную бомбу».

«Грязная бомба» – это не ядерное оружие в классическом понимании, это просто боезаряд, который несет определенный объем заражения для территории. Классического ядерного гриба, урона экономике и населению он принести не может. Но та же «Точка-У», к которой прикреплены несколько килограммов, например, урана, плутония или чего-то еще, может нести большие риски, прежде всего, для народных республик или для приграничных с постукраинским пространством российских территорий.

Я напомню, что «Точка-У» имеет дальность полета до 150 километров, и этого достаточно, чтобы отправить на большое расстояние эту грязную бомбу и заразить десятки и сотни квадратных километров обогащенным или необогащенным ураном и сделать новую зону отчуждения.

Я напомню, что в апреле 2015 года Турчинов об этом говорил вслух, потом получил по шапке от американских кураторов, но это не значит, что он отказался от этой идеи», – резюмировал эксперт.