Донбассу не нужно примирение с украинскими преступниками – Шеслер

18.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Проведение флешмоба, участники которого просят украинского президента Владимира Зеленского вернуть ЛДНР в состав Украины на правах широкой автономии, как это предусмотрено Минскими соглашениями, – нелепая затея, поскольку Украина уже при новом президенте демонстрирует русофобию и считает дончан, принявших участие в референдуме, преступниками.

Об этом в своем блоге заявила глава Союза политэмигрантов Украины Лариса Шеслер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нелепый флешмоб «Зеленский, услышь Донбасс!» выглядит особенно нелепо на фоне принятого закона о языке, который вообще делает употребление русского преступлением. Куда должен вернуться Донбасс? Как он должен прикрыть все телевизионные каналы на русском, запретить говорить на русском в школах и аптеках? Даже если бы прозвучали самые горячие обещания ввести региональный язык, второй государственный, сохранить русские вузы и театры, то и тогда каждого бы мучили вполне обоснованные сомнения», – пишет Шеслер.

Общественница подчеркивает, что для Киева даже рядовые граждане ЛДНР являются преступниками.

«Сотни тысяч людей сразу подверглись бы жестоким репрессиям, посмотрите, как сегодня преследуют дончан на подконтрольной Киеву территории за участие в референдуме. А ведь в ЛДНР с точки зрения украинской власти преступниками являются учителя, проводящие уроки истории ДНР, местные чиновники, местные милиционеры и прокуроры, не говоря уже о военных и МГБ. Что изменилось в позиции Киева по отношению к таким людям? Они должны пойти под каток «примирения» с Украиной, которая сознательно делает преступниками всех русскоязычных?», – заявляет Шеслер.