Донбассу не о чем говорить с нацистским подпевалой Зеленским

13.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Пока на Украине не поставят на место неонацистов, о компромиссах с Донбассом не может быть и речи.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«До тех пор, пока националисты будут находиться над законом и чувствовать вседозволенность в Украине, мирное урегулирование конфликта на территории Донбасса невозможно. Подтверждением этому стало вчерашнее нападение представителей батальона «Азов» на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо во время презентации национальной платформы примирения.

Таким образом, националисты наглядно продемонстрировали, что ожидает всякого, кто позволит совершить хотя бы робкий шаг в сторону переосмысления сути конфликта и его мирного урегулирования.

Постмайданный миф не может допустить подрыва доверия к своим базовым догматам, потому что это разрушит сложившуюся после государственного переворота 2014 года систему обогащения и преступного беспредела», – заявил Муратов.

Он отметил, что праворадикалы держат общество в страхе, не чураясь физических методов расправы, вплоть до летальных, что обеспечивает устойчивость диктатуры меньшинства, сложившейся в результате майдана.

«С другой стороны, в условиях усиления давления международной общественности на Киев Зеленский и его команда уже не могут не демонстрировать определенных шагов в направлении мирного урегулирования конфликта. Для этой цели и был выбран коллега Зе по цеху, бывший донецкий КВНщик и шоумен Сергей Сивохо, который призван сыграть роль миротворца.

Однако в сложившейся ситуации особенно показательно, как быстро от Сивохо отказался его руководитель, секретарь СНБО Алексей Данилов, который хоть и осудил применение силы в отношении своего подчиненного, но дал понять, что не разделяет его инициатив», – добавил общественник.

«Становится очевидным, пока такие политические флюгеры, как Зеленский и его «слуги», будут оставаться у власти, пока безнаказанными будут националисты, совершающие грубые правонарушения, пока обогащение местных и западных пиявок будет основной целью существования государства Украина, народ ее не найдет покоя, продолжая лить кровь и слезы», – подытожил Алексей Муратов.