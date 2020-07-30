Кравчук заменил Кучму на переговорах в Минске: Чего ждать Донбассу

30.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавит украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе на переговорах по Донбассу в Минске вместо Леонида Кучмы, покинувшего недавно ТКГ.

Об этом Кравчук сказал в своём обращении, опубликованном офисом президента Владимира Зеленского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, естественно, думал над этим. Но когда я непосредственно понял, что происходит там, на Донбассе, когда там наши молодые парни и девушки умирают, защищая землю, проливают кровь, днём и ночью защищают независимость и суверенитет Украины, я при всем том, что уже в своей жизни что-то видел, что-то прошел (можно было бы и отдыхать – но время для отдыха не наступило), я принял решение. Если я смогу – а я хочу этого – что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха», – пообещал Кравчук.

При этом в своём заявлении рассыпался в комплиментах в адрес Зеленского как миротворца, который «реанимировал нормандскую четвёрку».

«Нам надо сплотиться всем. Украина, те страны Европы, которые действительно исповедуют принцип международного права, принцип суверенитета, независимости, которые видят, как Украина бьётся, страдает за то, чтобы отстоять свою землю. Объединиться и внутри страны, тем, кто видит во всем только какие-то негативы», – добавил экс-президент.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов назвал такое назначение вполне прогнозируемым.

«Кравчук является авторитетным долгожителем украинской политики. Фигура не сильно радикальная в свете переговоров, которые ведутся в Минске. Однако нужно понимать, что это фигура, скорее, символическая. В настоящее время всем процессом переговоров занимаются другие люди – на оперативном, тактическом уровне этим занимается [вице-премьер] Резников, а этот юрист из Западной Украины явно не намерен прислушиваться и вникать в мнение и проблемы жителей Востока Украины, и это становится совершенно очевидным», – заявил Денисов «ПолитНавигатору».

«Мне кажется, во многом уход Кучмы был спровоцирован его внутренним конфликтом с Резниковым, когда Резников в обход Кучмы проводил и пытался реализовать собственные задумки и собственные идеи. На самом деле, назначение Кравчука выгодно этому украинскому вице-премьеру, так как, по его мнению, Кравчук будет фигурой исключительно символической, а всеми вопросами будет продолжать ведать этот человек.

А пока он находится в ТКГ, вряд ли стоит ожидать каких-то адекватных действий с украинской стороны, реальных компромиссов и обеспечения прав и свобод для жителей Востока Украины», – отметил эксперт.

В свою очередь спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник в комментарии «ПолитНавигатора» подчеркнул, что чисто символическим был статус и предыдущего назначенца Леонида Кучмы.

«82-летнего Кучму сменил 86-летний Кравчук, при этом их функционал не поменяется. При всех заявлениях Зеленского о повышении статуса представительства в Контактной группе, украинскую сторону по-прежнему будет представлять человек с символическим статусом. И его подписи, при желании, будут вызывать такие же сомнения, как и подписи Кучмы под другими Минскими документами.

Легитимность которых в нужный момент, та же Верховная рада сможет не признать. Ну и склонность Леонида Макаровича к морализаторству вряд ли будет содействовать ускорению процесса и улучшению его конструктивности», – заявил Мирошник.

«Однако же, кого уполномочить представлять свои интересы на переговорах, это право украинской стороны. Наша задача отстаивать интересы жителей Донбасса, кто будет с противоположной стороны стола – вопрос более второстепенный. Мы точно понимаем, что символическая роль данного назначения остаётся символической и на содержательную часть она вряд ли окажет существенное значение», – добавил дипломат.

В то же время экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что Кравчух в переговорах по Донбассу хуже Кучмы, но лучше нацистов.

«Конечно, Кравчук намного хуже, чем Кучма, это хитрый лис ещё тот. Поэтому считаю, что мы ещё увидим «фертюли» от этого назначения. Кучма всё-таки был более профессиональный, а этот человек фактически разрушил наши узы и привёл фашизм нашему народу. Весь развал Украины начался из-за него и «украинизации». Поэтому Минским договорённостям будет очень тяжело, но всё-таки лучше, чем нацисты», – прокомментировал «ПолитНавигатору» данное назначение Журавко.