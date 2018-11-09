Донбассу нужно воссоединение с РФ, а не статус сепаратистской окраины

09.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Восстание в Донбассе 2014 года было осознанным движением по воссоединению с Россией по примеру Крыма, а Минский процесс, на который продолжают ссылаться политики как на «безальтернативный», – вообще предполагает возвращение региона в состав Украины. Назначенные на воскресенье выборы в ЛДНР – второстепенный вопрос. Говорить нужно о признании статуса Донбасса на официальном уровне в Москве.

Об этом в эфире канала «Россия-24» заявил экс-депутат горсовета Одессы, участник событий 2 мая 2014 года, вынужденный покинуть Украину, Игорь Димитриев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что действительно имеет временный статус, то это ДНР и ЛНР. Люди на Донбассе восставали не ради создания каких-то республик, сепаратистских окраин. Они имели ясный, осознанный вектор движения по интеграции в РФ даже не в качестве политического партнёра, а вступление в её состав. Это было естественное, повальное стремление жителей Донбасса.

Поэтому все эти выборы, перевыборы, какие-то внутриполитические процессы не имеют особо никакого стратегического и политического значения. Это не соответствует изначальным чаяниям тех людей и целям, которые перед ними стояли.

Поэтому непризнание республик, непризнание граждан ЛДНР в миграционном законодательстве РФ – нерешённость этих вопросов, экономических вопросов, потому что республики оказались отрезанными от своих естественных партнёров внутри Украины и не интегрированы в российское экономическое пространство – этот подвешенный статус, который уже несколько лет держится, это реальная проблема, которая должна быть решена, а не выборы», – заявил Дмитриев.

При этом одессит отметил, что Минский процесс предполагает совершенно противоположный вектор движения Донбасса – по интеграции обратно в состав Украины.

«Принято произносить формулировку, где ни попадя, – «альтернативы «Минску» нет», – но по факту они не действуют. Украина их нарушала и не выполняла требования Минского договора и не предполагает его выполнять, поэтому я даже не знаю, как всерьёз можно произносить эту фразу», – добавил Игорь Дмитриев.