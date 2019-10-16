Донбассу предложили требовать роспуска Украины

16.10.2019

Украина потребовала распустить ЛНР/ДНР. Якобы, только после этого возможно рассмотрение политических вопросов и других пунктов, прописанных в Минских соглашениях.

Об этом в своем логе заявила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок Л/ДНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины, вывода с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники, разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной Избирательной Комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей, установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и «Минскими соглашениями», – пишет Олифер.

Ее поддержал в своем блоге экс-депутат Верховной рады, бывший боевик Игорь Мосийчук.

«Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что условием формулы Штайнмайера является вывод иностранных войск и установление контроля за границей. Это официально! Все остальное – ересь и президент Владимир Зеленский должен заставить министра иностранных дел и всю украинскую дипломатическую рать держать строй и дисциплину на дипломатическом фронте, а не нести разную ахинею как это вчера сделал Пристайко», – считает Мосийчук.

А политолог Владимир Корнилов в своем блоге высмеял предложение Олифер.

«Украинская сторона сегодня в Минске потребовала для начала распустить ДНР и ЛНР. Такой вот компромиссный вариант. Думаю, на следующем заседании Минской группы ДНР и ЛНР должны для начала потребовать роспуска Украины, а уже потом торговаться», – предлагает политолог.