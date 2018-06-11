11.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Донбассу предрекли косовский сценарий в случае передачи границы вооруженным миротворцам

В случае установления полицейской миссией ОБСЕ контроля над границей Донбасса с Россией, Донецкую и Луганскую Народные Республики ожидает политический сценарий по типу Косово.

Таким мнением в эфире телеканала «112 Украина» поделился пресс-секретарь экс-уполномоченной Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской, политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Внесение закона «Об особом статусе» и так является существенным компромиссом. Речь идёт о том, что перед получением миротворческой миссией ОБСЕ контроля над границей, российская сторона настаивает на выборах, для того чтобы закрепить ту власть, которая там может быть избрана. Разумеется, что украинские партии, даже если их допустят к участию в выборах на оккупированной территории, шансов у них будет довольно мало. Соответственно, мы понимаем, что даже на уровне избирательных органов, которые Киев должен будет признать, будет закреплен, де-факто, особый статус, даже если по законодательству это будет немного иначе. Кроме того, речь будет идти об определенной автономности местной полиции, которая будет создана при передаче власти во время полицейской миссии на Украине. Но это, на самом деле, очень будет напоминать Косово и Герцоговину. Этот сценарий очень похож на косовский. Будет ли это выгодно Украине? Невыгодно, но это уже зависит от политиков», – заявил эксперт.