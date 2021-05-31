«Донбассу принадлежит все» – юный талант из Луганска

31.05.2021, Белград, Алексей Топоров

О том, почему ученица физико-математического класса луганской школы стала писать сказки и победы на международных литературных конкурсах не вскружили ей голову? Как война влияет на детей и творчество, и как связаны Луганское летное училище и мир на Донбассе.

Об этом и о многом другом корреспондент «ПолитНавигатора» поговорил с двенадцатилетней луганской писательницей, победительницей международных литературных конкурсов Фаиной Савенковой.

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Досье:

Фаина Савенкова родилась 31 октября 2008 года. Вместе с семьей живет в Луганске. Член Союза писателей ЛНР; член Интернационального Союза писателей. Ее пьеса «Ежик надежды» получила специальный приз Всероссийского конкурса детской драматургии ASYL в 2019 году, вошла в шорт-лист в Международного конкурса современной русской драмы «Автора – на сцену» в 2019 году и в шорт-лист в Международного конкурса драматургии «Евразия-2020», издана в литературном журнале «Москва», переведена на итальянский язык.

В 2020 году получила приз конкурса ветеранов МХАТ «Читаем рассказы» и вице-гран-при Московской литературной премии в номинации «Драматургия».

Ее рассказ «Глициния и кошка» победил на конкурсе «Мир глазами ребенка 2019» в Чехии, эссе «Детский смех Победы» опубликовано в литературном журнале «Юность», переведено на английский, сербский, итальянский, болгарский, чешский, арабский, итальянский, французский, немецкий языки.

Эссе «Взрослое молчание» опубликовано во французском англоязычном блоге Stalker, сербских газетах «Исток» и «Факти», во французской Donbass Insider, kantasuomalainen.net (Финляндия), AgoraVox (Франция), переведено на английский, сербский, итальянский, болгарский, чешский, финский языки.

В этом году получила премию Мира Интернационального союза писателей и начала вести колонку на английском в исландском англоязычном портале The Saker. Вышел ее совместный с российским писателем Александром Конторовичем роман «Стоящие за твоим плечом».

Двукратный чемпион ЛНР по тхэквондо.

П.Н.: Начну с тривиального вопроса: как все началось, откуда появилась потребность писать, какое произведение стало первым, почему тебе интересна и близка подобная форма самовыражения? И кто твои учителя и наставники?

Ф.С.: Началось всё, в общем, банально. Решила написать на республиканский литературный конкурс небольшой рассказ, чтобы встретиться с любимым детским писателем (Андреем Усачевым, во время его визита в Луганск – ред.). Назывался он, кажется, «Сказка о рыбе-ките». И как-то неожиданно для себя выиграла. А потом решила не забрасывать, потому что стало интересно. Так что, как и в большинстве случаев, причина весьма прозаическая, никаких надуманно-возвышенных потребностей тогда не было. Да и вряд ли они могут быть в десять лет.

Почему именно литература? Я учусь в физмате (физико-математический класс – ред.), поэтому текст для меня – это тоже последовательность символов, которую нужно выстраивать в определенном порядке. И от того какой будет эта последовательность, зависит конечный результат. На самом деле, за такими изменениями любопытно наблюдать, ведь если поменять местами всего пару слов, смысл текста может очень измениться, хотя, казалось бы, тот же набор букв, тот же набор слов и почти такой же их порядок расположения в предложении. Своими учителями могу назвать Глеба Боброва (луганский писатель, автор нашумевшего бестселлера «Эпоха мертворожденных», практически за десять лет до известных событий предсказавшего будущую войну на Донбассе – ред.) и, конечно же, своих школьных преподавателей.

П.Н.: Фаина, признаюсь честно, у меня не было времени детально познакомиться с твоим творчеством, мало того, я, наверное, год, а то и больше избегал его, думая, что это очередной пиар проект. Ну, как это все идеально складывалось: война, девочка, пишет, давайте все умилимся и дадим премию. Думал, до тех самых пор, пока случайно не наткнулся на твои эссе и рассказы, и не прочет, а потом еще…. Скажи, тебе самой не казалось, что взрослые изначально могли делать скидку на это – детство, войну, продвигая тебя? Не было ли желания избавиться от стереотипа девочки-писателя из военного города, которого все опекают из жалости? И нет ли у тебя опасения, что люди, такие же как я, не знакомые с твоим творчеством, могут воспринимать тебя как пиар проект?

Ф.С.: К сожалению, такое ощущение было и у меня. И, наверное, я до сих пор этого боюсь. Немного успокаивает, что если бы всё действительно было настолько печально, такой проект долго бы не продержался. Читателей ведь нельзя вечно убеждать в существовании способностей у автора, если на самом деле ничего нет и в помине. Ну, а стереотипы… Они будут всегда, как бы я ни пыталась от них избавиться. Возможно, со временем и получится, но до тех пор, пока у нас идет война, это невозможно.

П.Н.: Меня изначально удивило, что, несмотря на то, что ты пишешь, по сути, сказки, возможно не для маленьких, но все-таки сказки, развернутые притчи, если можно так сказать, у тебя довольно взрослый, серьезный слог. Без этих вот всех девочкиных мимимишных эмоциональностей. Отчего так? Таков твой характер, взгляд на жизнь? И повлияла ли как-то на это война?

Ф.С.: Думаю, всё вместе повиляло. Как бы там ни было, но я расту на войне, и характер формируется тут же. К тому же не припомню даже, чтобы все эти «мимимишности» были в моем детстве. Родители всегда относились к нам с братом, как к взрослым. Это не означает, что мы такие суровые, что «сами себе в зеркало не улыбаемся», но и перебора с «мимими» точно не было. Спорт также повлиял. Тхэквондо – это четкие, выверенные удары, а не эмоциональные размахивания конечностями в пустоту. Да и в целом, отношение к тексту, как я выше упоминала.

П.Н.: Конечно, я не могу не спросить о войне. Ты еще ребенок, по сути, но в отличие от миллионов своих сверстников по всему миру, знаешь что такое комендантский час и обстрелы. На твой взгляд, если бы не было войны, твой жизненный путь мог бы сложиться иначе? Могла бы ты без войны быть просто девочкой, которую интересуют модные группы, красивые вещи, хайп и хейт в соцсетях и развлечения? Я понимаю, что ты, возможно, не знаешь чем живут твои сверстники в Большой России, но если все-таки есть представление об этом, как ты считаешь, отличаются ли дети воюющего Донбасса от других детей?

Ф.С.: Дети везде разные. И у нас есть много таких ребят, не интересующихся ничем, кроме хайпа, и в России много целеустремленных мальчиков и девочек. Тут, скорее, воспитание играет основную роль. Но из-за войны многие взрослые переоценили свои личные убеждения и идеалы, что не может не отразиться на воспитании ими детей. А так… Не знаю, с одной стороны интересно, конечно, поразмышлять кем бы мы все были, если бы не война, но в итоге-то это все равно ни к чему не приведет. Прошлое изменить не получится, а значит и мы такие, какие есть.

П.Н.:В твоей прозе присутствуют животные, в виде антропоморфных персонажей, наделенных каким-то особыми качествами, которые влияют на жизнь обычных людей. Эдакие ангелы во плоти, что ли…. Почему именно животных в своей прозе ты наделяешь некими сакральными способностями? И как ты воспринимаешь животных, в целом?

Ф.С.: Знаете, я лучше расскажу небольшую историю. У нас очень долго, почти шесть лет, не было никаких домашних животных, потому что мама тяжело перенесла уход котов, которых я и не видела-то ни разу в жизни. Папа из-за этого не настаивал на питомцах в доме, и нас с братом отговаривал. А зимой 2014 года к нам пришел Бармоглот, кот, которого не то не забрали с собой хозяева, не то еще по какой-то причине оставили на улице. Было видно, что он домашний и привязан к людям, но так вот сложилась его жизнь.

Недели через две мы первый раз повезли его к ветеринару. Своей машины у нас нет, поэтому добирались автобусом. Всю дорогу до остановки Бармаглот плакал. У него действительно катились слезы. Он боялся не машин, на которые и внимания-то не обращал, нет. Он боялся, что его снова предадут в тот момент, когда он оказался наиболее беззащитен. Наш кот успокоился только в тот момент, когда его взяли из переноски на руки.

Так и ехали всю дорогу: мурлычущий кот, обнявший маму за шею, мама, прижавшая кота к себе, как самое драгоценное, что у нее есть, и я, наблюдающая за этими двоими и впервые столкнувшаяся с тем, что животные – это и есть такие себе ангелы, меняющие людей. Бармаглот прожил у нас всего два года из-за того, что сильно болел, но он изменил всех нас. Вообще, у каждого из наших котов своя трагичная история появления в доме, свой характер и предпочтения, и каждый так или иначе стал вдохновением. Кстати, наверное, поэтому до сих пор чаще всего в моих сказках появляются коты.

П.Н.: У тебя уже довольно много успехов на литературном поприще в твои 12 лет – тебя издают, твою пьесу ставят, ты побеждаешь на различных конкурсах, в том числе международных. Скажи, как при всем, при этом не зазвездиться? Это же огромное бремя славы, буквально свалившиеся на хрупкого ребенка. Как при этом не задрать нос, не начать чувствовать себя круче других? Я же вижу, что ты при всех своих успехах остаешься нормальным, адекватным человеком.

Ф.С.: Ой, даже не знаю, что ответить. Во-первых, спасибо. А во-вторых, всё просто – поддержка близких, их умение вовремя одергивать и самое главное – я боюсь публичности. Сложно чувствовать себя звездой, если во время любого интервью ты похожа на девочку-тугодума и с трудом можешь связать несколько слов в одно предложение из-за волнения. Или нужно выйти на сцену, а у тебя коленки трясутся. Так что реальный человек и созданный им образ – это две разные вещи. К тому же, первые и главные критики – родители и брат. Вот так читаешь им новый текст с главным вопросом: «И как?». А в ответ: «Фигня, сама разве не видишь?» А дальше подробный разбор того, что и почему не так, и как из этого выкрутиться. Какая уж тут звездность, если постоянно рискуешь нарваться на беззлобную и родную, но слишком скептическую «фигню», а потом по несколько раз всё переписываешь.

П.Н.: На «Литресе» вышел ваш совместный с Александром Конторовичем роман «Стоящие за твоим плечом». Раскрой тайну, я всегда не мог понять, как работали братья Гримм, Стругацкие, Ильф и Петров – один придумывает, другой записывает? Один придумывает первую главу, другой – вторую? Как, в целом, строится совместная литературная работа, учитывая, что мир каждого творца предельно индивидуален? И почему вы решили писать вместе?

Ф.С.: Думаю, у любых писателей свой собственный рецепт. У нас скорее второй вариант: один придумывает первую главу, другой – вторую. В зависимости от сильных и слабых сторон соавтора. У меня пока большие проблемы с динамикой сюжета, поэтому дядя Саша помогает с этим и учит, как нужно правильно выстраивать повествование, чтобы не было бесконечного описания непонятно чего при отсутствии хоть какого-то намека на действие. Как оказалось, с короткими сказками проще, а вот чем объемней текст, тем сложнее не потеряться в дебрях собственных задумок и в океанах ненужной «воды».

П.Н.: Что тебя больше всего вдохновляет на творчество? И какая часть этого вдохновения принадлежит Донбассу, Луганску?

Ф.С.: По-разному бывает. Иногда приснится что-то, чему хочется придать более логичную форму, чем во сне. Иногда это бывают ситуации, оставившие свой след в памяти, как с «Муркой» (рассказ Фаины Савенковой «Мурка и войско мышиное» – ред.). Как-то зимой у нас поломалось отопление, и два дня мы отогревали под одеялом наших котов. Не то чтобы они в этом нуждались, но было по-своему весело. И именно тогда «придумался» образ замерзших кошачьих слез. Начала развивать тему со стандартными вопросами: «что?», «почему?», «что к этому привело?» и появилась небольшая сказка. Вдохновить может что угодно, тут не предугадаешь. А вот Донбассу и Луганску принадлежит, наверное, всё, ведь именно здесь происходит то, что становится отправной точкой для создания новой истории. Похоже, во всех возможных значениях слова «истории» в данном предложении.

П.Н.: Повлияли ли как-то на твой творческий выбор и мировоззрение родители? Смогли ли они заложить некий вкус, основу для творчества? Возможно, и старший брат что-то внес, ведь нередко младшие тянутся за старшими?

Ф.С.: С уверенностью могу сказать «да». И родители, и брат. Даже в первом своем конкурсе я участвовала из-за того, что родители сказали: «Хочешь встретиться с Усачевым, сделай для этого хоть что-нибудь». Ну, и дома у нас неплохая библиотека, создавшая мое детство.

П.Н.: У тебя хорошее начало, старт, но если ты чего-то хочешь, то, наверное, понимаешь, что никогда расслабляться нельзя. Скажи, ты ставишь себе какие-то новые планки, которые хотела бы преодолеть? Творческие задачи, цели? Или все-таки идеи новых произведений приходят спонтанно?

Ф.С.: Идеи новых произведений приходят спонтанно, а вот работа над ними уже именно работа, а не случайность. Мама когда-то сказала, что при написании текста от руки мозг работает активнее, чем при печатании на ноутбуке, и посоветовала не забывать о ручке и бумаге, если возникают сложности с сюжетом. До сих пор, если в этом есть необходимость, я пишу на бумаге вопросы, не позволяющие продвигаться сюжету вперед, и так же на бумаге пишу возможные варианты развития событий, выбирая наиболее удачный и работая с ним дальше.

Это действительно помогает, если остановился и не знаешь, что делать дальше. Я знаю, что сейчас пишу не идеально, поэтому хочется развиваться, учиться, пусть иногда на собственных ошибках, и сейчас это главная творческая задача. Читателям ведь тоже должен быть приятен сам текст, и они не обязаны пытаться понять, что же хотел сказать автор своими сложными предложениями на полстраницы.

П.Н.: Видишь ли ты себя в перспективе большим писателем? Или это просто этап в твоей жизни, а далее могут быть театр, кино, фотография, еще что-то? Или даже уход из творческой среды в повседневную, случается с людьми и такое?

Ф.С.: Не знаю, пока не задумывалась особо над этим. Хочется попробовать себя во многом, а вот есть ли для этого талант – большой вопрос.

П.Н.: Есть ли в твоих книгах некое послание, которое тебе хотелось бы донести до людей, живущих за пределами Донбасса? Если да, то, как ты думаешь, поймут ли они тебя, не имея за плечами того опыта, что есть у тебя в твои двенадцать лет – я имею в виду войну?

Ф.С.: Наверное, самое главное послание – что люди должны научиться слушать и слышать друг друга, иначе случится беда. Я искренне надеюсь, что поймут в любой точке мира, ведь это не высшая математика, все очень просто. И, к сожалению, очень сложно на практике.

П.Н. Мечтаешь о путешествиях, других странах? Где бы хотела побывать? Хочешь ли связать свою жизнь с Луганском или же ты все-таки человек мира?

Ф.С.: Побывать хочется везде, а вот жить хочу в Луганске. В Донбассе особенное небо, не зря же у нас лётное училище было. Птичкам без неба тяжело приходится, поэтому не представляю своей жизни без любимого города.

Фаина Савенкова вместе со старшим братом – начинающим IT-шником.

П.Н.: Редко удается найти в человеке гармоничное сочетание физического и интеллектуального. Но тебе повезло, ты еще и чемпионка по тхэквондо. Расскажи немного об этом? Как тебя хватает и на спорт, и на творчество? Мешает ли одно другому, или дополняет?

Ф.С.: Есть и свои плюсы, и свои минусы. Спорт – это в первую очередь дисциплина, которой мне так не хватает иногда. Помогает собраться с мыслями и подняться с дивана. Думаю, все мы иногда хотим полениться и ничего не делать. Но сейчас беда со временем, почти ничего не успеваю, поскольку и школа, и спорт, и творчество. Приходится чем-то жертвовать, что очень грустно. К счастью, уже начались каникулы, поэтому свободного времени будет побольше. И даже можно будет отдохнуть.

П.Н.: Раз ты пишешь, то наверняка и читаешь. Какие произведения литературы, а также кино и музыки оказали наиболее сильное впечатление на тебя за последнее время? Встречи с каким людьми тебя наиболее вдохновили?

Ф.С.: Сейчас, в основном, читаю школьный курс литературы, а летом наверстываю упущенное и уже читаю для себя. Из недавно прочитанного понравился Чехов и Достоевский «Бесы», хотя многие считают, что Достоевского мне читать пока рано. Спорить не буду, но посмотреть, как изменится мнение об этом произведении через несколько лет, будет интересно. В музыке наибольшее впечатление произвели Митя Кузнецов, Сеня Седашов и встречи с ними же, еще Сергей Галанин и Вадим Самойлов. С удовольствием слушаю музыку из аниме, потому что сразу же появляются приятные воспоминания о просмотре. Из фильмов могу назвать «Кошмар на улице Вязов». Зачем смотрела его – не знаю, но запомнился. Заодно оценила, как на практике выглядят моменты, когда персонаж совершает нелогичные действия в угоду сюжету и желанию автора.

П.Н.:О чем мечтает Фаина Савенкова?

Ф.С.: И тут Фаина задумалась… Окончание войны – это понятно, мы все об этом мечтаем. А еще…. Не знаю, наверное, хотелось бы попутешествовать по миру. Но да, для этого война должна закончиться. Хотелось бы, чтобы у нас снова работало летное училище и над нами летали пассажирские самолеты. Для этого война должна закончиться. Хотелось бы… В общем, какой бы ни была мечта, всё возвращается к самой основной, без которой иные невозможны.

П.Н.: Если бы у тебя была возможность реализовать любые три желания, как в тех же сказках, то чтобы ты загадала?

Ф.С.: Первое уже назвала – чтобы закончилась война. Второе – мне больно смотреть на брошенных бездомных животных, поэтому хотелось бы, чтобы люди научились ответственно относиться к тем, кого приняли в свою семью. Домашнее животное – это не игрушка, а член семьи. Третье – а можно пожелать себе стать хорошим писателем? Хочу, чтобы, как у Мамина-Сибиряка в «Лебеде Хантыгая», я стала тем, кто своими трудами и творчеством отгоняет печали других и позволяет пережить трудные времена. А для этого нужно постараться и быть хорошим писателем.