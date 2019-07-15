Донбассу пророчат 100 лет без мира

15.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Переговорщики вокруг конфликта в Донбассе стараются не замечать, что настроения в окопах резко отличаются от царящих на внешнеполитических площадках.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, чем дело закончится? Я знаю очень хорошо своих земляков, кончится тем, чего вы должны бояться, что после одного похищенного или одного убитого ребёнка донецкого эти люди на Донбассе скажут: мы будем убивать их, как последних тварей, где только найдём, и тогда уже не будет ничего – ни «Минска», ни нормандского формата, ни звонков» – заявил российский политолог Дмитрий Куликов.

«То, что говорит Дмитрий, очень близко к тому, что говорят наши корреспонденты, которые в окопах. Там нет российской армии – то есть у вас есть иллюзия, что вот сейчас мировое сообщество попросит Путина, и Путин кому-то прикажет – вы очень плохо себе представляете реалии Донбасса и очень плохо представляете, что там думают люди», – добавил ведущий Владимир Соловьёв.

При этом украинский экономист Александр Охрименко отметил, что с «той стороны» настроения в окопах те же.

«Что касается Минских соглашений, после того, как пролилась кровь на Донбассе, это нереально. Ну, не верю я. Вы, Дима, говорили, что говорят в окопах, у меня так получилось, что знакомые и с одной, и с другой стороны – в окопах, в которых украинская армия, говорят то же самое. То есть я не представляю… даже сейчас принимает ВР изменения в Конституцию, особый статус, всё, а мне говорят, а как мы будем сходиться с оружием? Это нереально на сегодняшний момент помириться. Моисей 40 лет водил, я думаю, надо 100, чтобы просто забылось. 100 после того, как прекратят стрелять», – предположил Охрименко.