«Донбассу – только хорватский сценарий!» – Во Львове определились с «реинтеграцией»

10.09.2021 23:25 (Мск), Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Со своей риторикой о «реинтеграции» Донбасса украинские власти ведут себя так, как будто ВСУ уже давно взяли под контроль все территории, и в Киеве решают, кого амнистировать, а кого нет.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил секретарь Львовского горсовета, член пробандеровской партии ВО «Свобода» Маркиян Лопачак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о реинтеграции Донбасса, что там происходило в течение семи лет, какие были там идеи, какие сейчас идеи? Мы сейчас говорим так, как будто туда украинская армия уже вошла, и нам нужно, что-то там сделать – амнистировать или не амнистировать, или что-то ещё. Сначала надо взять эту территорию под контроль», – сказал Лопачак.

По его словам, для Украины в отношении Донбасса есть два примера – замороженный на десятилетия вопрос Приднестровья и уничтожение Сербской Краины в Хорватии путем военной операции при поддержке Запада и изгнания нелояльного населения.

«И, к сожалению, кто бы нам, что не говорил и как бы кто не мечтал, за последние десятилетие у нас есть, к сожалению, только несколько примеров подобных ситуаций – есть Приднестровье и последствия для Молдавии, и плюс минус в том периоде у нас есть хорватский вариант. И только от нас зависит, с каким вариантом мы будем жить, какой вариант лучший для украинцев. То ли хорватский – остановить, и восстановить свою государственность и строить эту государственность, или держать эту раковую опухоль, бояться чего-то и просто мечтать и критиковать», – рассуждал русофоб.