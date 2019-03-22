Донбассу торжественно пообещали статус субъекта в составе РФ

22.03.2019, Макеевка, Владимир Гладков

В Горняцком районе города Макеевка, расположенного в непосредственной близости от столицы ДНР, произошла торжественная закладка сквера «Русская весна», приуроченная к пятилетию возвращения Крыма в состав Российской Федерации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В мероприятии приняли участие глава ДНР Денис Пушилин, депутаты Государственной думы РФ Наталья Поклонская и Андрей Козенко, а также депутат Республики Северная Осетия-Алания Тимур Цахилов.

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«Вспоминая непростой 2014 год, отмечу, что с нами всегда были добровольцы из России и Крыма. Сегодня мы высаживаем вместе деревья. Пять лет – это не много, но в плане числа событий, эмоций и побед – это большой срок. Уверен, что будем двигаться дальше. Крымская весна – это только начало», – обратился к собравшимся Денис Пушилин.

В свою очередь Наталья Поклонская выразила благодарность жителям Донбасса и пообещала содействовать в скорейшем вхождении народных республик в состав России.

«Прежде всего нужно преклонить голову перед всеми жителями Донбасса, Донецкой и Луганской Народных Республик. За ваше мужество, за вашу смелость, за вашу веру и правду. За то, что вы не побоялись и идете по сложному пути. Пять лет назад с географической карты мира пропала страна под названием Украина. Ее захватили, совершили государственный переворот, преступники заняли руководящие должности, руководят страной и убивают собственный народ. У них нет совести, разума, милосердия, нет ничего человеческого.

И я хочу, чтобы пятая годовщина Крымской весны задала ускоренный старт Донецку и Луганску, чтобы ярче сияло солнце и было мирное небо. Чтобы вы процветали, не знали горечи и печали, чтобы не боясь отправляли своих детей в школу.

Дорогие земляки! Низкий вам поклон за вашу преданность нашей вере, за то, что вы храните и чтите память наших героев, нашей Великой Победы. Господь воздаст вам – и Донбасс будет процветать! Донбасс будет крепким и полноправным субъектом нашей единой страны – России!», – отметила Поклонская.

«Я приложу все усилия, чтобы вы как можно скорее стали субъектом Российской Федерации», – добавила депутат.

В ходе мероприятия Денис Пушилин и Наталья Поклонская открыли мемориальный камень, положивший начало скверу «Русская весна», а также сами высадили одну из подаренных крымских сосен.