«Донбасяне – это палестинцы»: в Киеве требуют новые санкции против РФ

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Запад должен ввести более жёсткие санкции против России, потому что «московиты и донбасяне» якобы ничем не отличаются от палестинцев.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил одиозный украинский художник, националист и автомайданщик Сергей Поярков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А ведь наши с нами донбасяне – они и есть палестинцы Украины. У них так много общего, у них даже одна религия, одни жизненные принципы. Первое, чем они гордятся – это былым величием. Им совершенно не важно, было величие или не было, но они гордятся сами собой, и ни малейших оснований для этого им не нужно», – сказал Поярков.

По его мнению, жители Донбасса, как и Палестины, якобы «хотят уничтожить всех, кто не похож на них».

«Для гундяевских москвитяно-донбасян важно при этой жизни страдать. То же самое, что в этом кардинально радикально террористическом исламе. Они не собираются строить ничего позитивного и вменяемого. Для основной массы донбасяно-палестян или палестино-донбасян, для них важно своё страдание выпятить, погордиться, и сдохнуть за безумную идею захватнической войны», – добавил русофоб.

В качестве примера «одинаковости» народов и верований художник заявил, что в России приверженцы разных религий готовы объединиться против общего врага.

«Ни Российская империя, ни эти арабские халифаты за последние несколько сотен лет не дали миру ничего. Они не имеют ни малейшего отношения к науке, технике, искусству. Они не производят ничего, что облегчает жизнь человечеству. Всё, чем мы пользуемся, было изобретено ни в рашистской империи, ни в арабских бундестанах. Всё, чем мы пользуемся в мире, от микроволновой печки до спутника. И даже без Вернера фон Брауна русские бы в космос не полетели», – добавил Поярков.

В связи с этим русофоб потребовал от запада ещё более жёстких санкций против России.

«Что эти донбасяне, что палестинские террористы, они по большому счёту живут за чужой счёт. Если бы у них цивилизованный мир не покупал углеводороды, или не спонсировал этих ничего не умеющих делать палестинцев, они бы до сих пор жили в состоянии охоты и собирательства», – подытожил радикал.