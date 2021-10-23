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23.10.2021 23:52 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Донбасс, Миссия ОБСЕ, Политика, Украина
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Дончан у офиса ОБСЕ поздравили с первой победой и попросили свернуть акцию

Новости УкраиныДлящаяся уже более недели акция в Донецке под штаб-квартирой СММ ОБСЕ достигла первых результатов...

Длящаяся уже более недели акция в Донецке под штаб-квартирой СММ ОБСЕ достигла первых результатов – миссия начала взаимодействовать с представителями республик Донбасса в деле похищенного украинскими спецслужбами луганского наблюдателя СЦКК Андрея Косяка.

Об этом, выступая перед митингующими, заявил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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С утра, как и обещала, у офиса ОБСЕ выступила российская рок-певица Юлия Чичерина, которая с первого года войны поддерживала республики Донбасса.

Певица исполнила композиции, посвященные ополчению ЛДНР – такие, как «Добровольческая» и «На передовой».

Кроме того, прозвучала песня о погибших детях Донбасса – «Пожалуйста», посвященная двухлетней Ане Костенко, погибшей при артобстреле ВСУ 13 августа 2014 года.

Акция шла своим ходом, однако к вечеру участников митинга призвали свернуть пикет. К гостинице Park Inn, где располагается офис ОБСЕ, прибыл глава администрации Донецка Кулемзин и обратился к участникам митинга.

Кулемзин рассказал, что из-за распространения коронавируса республика, как и РФ, снова ужесточает карантинные меры. Соответствующий указ сегодня подписал глава ДНР Денис Пушилин.

«Люди болеют, болеют тяжело, больницы переполнены. Вы здесь на свежем воздухе, соблюдаете масочный режим, но, вместе с тем, к вам присоединяется огромное количество неравнодушных наших земляков, и риск распространения возрастает», – объяснил мэр.

Он призвал перенести акцию соцсети, тем более, что бессрочный митинг дал результаты.

«Вам удалось достичь результата – миссия ОБСЕ начала взаимодействовать с нами, проводить совместные мероприятия и дальнейшей судьбой нашего товарища Андрея Косяка будут заниматься МИДы Российской Федерации и Донецкой Народной Республики», – сообщил Кулемзин.

Перед тем, как начать сворачивать палаточный городок, у свободного микрофона выступили участники акции с призывом уже в онлайн-режиме добиваться полного выполнения своих требований.

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