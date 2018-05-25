25.05.2018, Донецк, Александр Гусар

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Дончане почтили память погибших четыре года назад во время первых бомбардировок аэропорта

Сегодня в Донецке прошла памятная акция, посвящённая четвёртой годовщине начала бомбардировок украинской авиацией мирных жителей Донбасса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, 26 мая 2014 года украинские штурмовики нанесли первый удар по Донецкому аэропорту, с которого и начались регулярные обстрелы Донецка.

Пришедшие сегодня на акцию граждане Донецкой Народной Республики почтили минутой молчания память мирных жителей, погибших от рук украинских карателей. Кроме этого, участники разместили бумажные самолеты на символически изображенной взлетной полосе.

В самой акции принял участие и министр обороны ДНР Владимир Кононов, который отметил, что для многих дончан именно этот день стал точкой невозврата.

«В этот день, ровно четыре года назад, многие мирные жители, которые верили в то, что существует демократия и право выбора, поняли, что у власти в Киеве преступный характер. В этот день многие лишились самого дорогого – своей жизни, своих близких, домов, спокойствия за своих детей и мира над головой. В этот день Донецк по настоящему ощутил, что такое война», – сказал Кононов.

Очевидец тех событий, бывший военнослужащий армии ДНР, а на тот момент мирный житель Анатолий Липнягов, поделился своими воспоминаниями о событии четырёхлетней давности:

«Я прекрасно помню, как всё начиналось. Помню 26 мая четыре года назад. Как первые ракеты украинской авиации попали в аэропорт. Я знал многих из тех ребят, которые там находились. Я помню тот КАМАЗ с 30-ю ранеными, который сгорел на мосту. Трудно это всё вспоминать…

Донбасс всегда был мирным регионом. Мы трудились на благо нашей страны, и вот после 23 лет Украины поверить в то, что украинское правительство, эта хунта пошлёт свои войска против гражданского населения, честно говоря, я не могу до сих пор, хотя это уже давно свершившийся факт», – признался Анатолий.

Отметим, что уже завтра на центральной площади Донецка состоится официальный митинг, посвящённый годовщине начала боёв в аэропорту.