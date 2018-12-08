08.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Крым, Провокации, Россия, Украина
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Дончанин узнал в задержанном в Керчи члене украинского экипажа пытавшего его СБУшника

После опубликования личностей задержанных в Керченском проливе украинских моряков, в ФСБ обратился житель Донецка, узнавший в одном из нарушителей сотрудника Службы безопасности Украины, пытавшего его ранее на украинской территории.

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Следственное управление ФСБ России, после освещения во всех средствах массовой информации и интервью, инициативно обратился житель Донецка, который опознал одного из задержанных сотрудников СБУ Украины, как лицо, пытавшее его после задержания в городе Бердянске (Запорожская область – прим. ред.), с причинением очень серьезных телесных повреждений. Правоохранительные органы в Донецке уже заинтересовались этим фактом и обратились к нам с просьбой представить какие-то материалы. Вот какой контингент руководил действиями сотрудников ВМС Украины», – резюмировал представитель ведомства.

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