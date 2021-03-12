Донецк будет столицей новой русской идентичности – Бортник

12.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

На Донбассе формируется новая русская идентичность, которая кардинально противоположна новой украинской. Сегодня Украине ближе Польша и Молдавия, чем Крым и Донбасс.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, эксперт подчеркнул, что республики Донбасса в будущем объединятся в один субъект, и референдум об этом может состояться уже этой весной.

«Обратите внимание, как формируется новая идеология нашей территории Украины. Донбасс – это уже не Донбасс, не донбасская идентичность – новые русские государства. Идеология Новороссии, на самом деле, она возвращается. И говорят, что в так называемых ЛДНР могут состояться уже на протяжении этой весны референдумы о переименовании и создании единого субъекта.

Было невыгодно им это делать, потому что два субъекта – это два участника переговоров в том же самом Минске. Но это пока нужны эти переговоры. Если переговорный формат будет умирать или на этот переговорный формат необходимо давить, показывать, что он не удовлетворяет наши результаты, то такие процессы будут происходить.

Новая русская идентичность здесь, новая украинская идентичность на остальной территории – эти идентичности настолько далеко разошлись между собой, что сегодня по идеологии, по информационному направлению Украине ближе Польша, чем Донбасс, ближе Молдова, чем Крым сегодня.

И это большая проблема, потому что мы до сих пор мыслим, и наша власть мыслит в категории возвращения территории. А нам необходимо переключать этот дискурс на возвращение людей», – заявил Бортник.