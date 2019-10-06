«Донецк це Украина!»: Нацики в Одессе вышли посмотреть на Дюка с люка

06.10.2019, Одесса, Игорь Шаповалов

В Одессе на Приморском бульваре националисты устроили митинг против подписания Украиной «формулы Штайнмайера», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Около сотни радикалов собрались возле памятника Дюку и начали скандировать: «Нет капитуляции», «Нет плану Штайнмайера», «Нет плану Путина». Также митингующие держали плакаты с надписями: «Донецк – это Украина», «Луганск – это Украина», «Крым – это Украина».

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Также в ходе акции протеста националисты раздавали агитационные листовки «Не позволим переступить красные линии» с такими требованиями, как: недопустимость отказа от сотрудничества с НАТО, никакого расширения экономического, политического, культурного сотрудничества с Россией, никакой федерализации Украины и решений, что приводят к потере территорий и другие.

Отметим, что сегодня ряд протестов против так называемой формулы Штайнмайера прошёл по всей Украине.