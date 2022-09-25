«Донецк – город некромантов, здесь каждый кого-то потерял» – Аким Апачев

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Донецк после 8 лет войны больше никогда не станет таким, каким он был до 2014 года.

Об этом в интервью YouTube каналу «Ледоруб» заявил донецкий военкор и исполнитель Аким Апачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня Донецк сейчас это новый город. Потому что мы уже не будем жить в старых укладах. Они уже никогда здесь не будут работать. Даже те, которые сейчас пытаются воспроизводить здесь старые модели, ну, теперь кто понавозращался и пытаются жить здесь так, как жили раньше, – у них здесь не получится этого», – сказал Апачев.

«А вот тебе возразят, скажут, открой один, я не знаю, там, 10 модных барбершопов, ещё 4 бара, вернётся какой-нибудь условный Мак или KFC, и всё будет то же самое. Приедут те же бывшие мажоры, и всё, и дух упадёт», – предположил интервьюер.

«Нет, здесь останемся мы, и мы никогда не дадим этому произойти. Дух нужно запомнить. Понятное дело, что он будет изменяться. Этот парень будет расти. Война закончится, и ему захочется праздно шататься и получать удовольствие, но я думаю, что он запомнит то, что было. И вот, как раз-таки, наша задача не забывать то, что здесь происходит. Вообще, на самом деле, уникальный момент: вот такого Донецка, образца 2022 года, лето 2022 года горячее, мы никогда больше такого Донецка не увидим. Мне кажется, что это вершина того, к чему мы шли. Вот следующее лето будет однозначно гораздо лучше, уже не будут обстреливать, но я хочу запомнить Донецк именно вот таким. Для меня это вот настоящий Донецк», – возразил военкор.

По его словам, в Донецке каждая семья понесла утраты.

«Я любил «Героев III», и там был замок некромантов. И вот Донецк мне напоминает замок некромантов. Мы уже настолько много крови пролили, мы настолько глубоко пережили смерть близких, что эмоций да, не осталось у нас. И мы жёсткие, расчётливые, страшные для всех. Тут, безусловно, каждый человек кого-то потерял. Каждый. Тут нет семьи, где не было бы своей какой-то личной истории, личной трагедии. Поэтому да, мы некроманты», – добавил Апачев.