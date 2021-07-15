Донецк и Луганск будут голосовать на выборах в Госдуму

15.07.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Получившие российское гражданство жители ЛДНР будут иметь возможность проголосовать на выборах в Госдуму как в избирательных пунктах в Ростовской области, так и методом дистанционного электронного голосования.

Об этом в ходе проходящего в Донецке форума «Россия-Донбасс: единство приоритетов» говорили руководители республик Донбасса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В сентябре нам всем предстоит отдать свой голос на выборах депутатов Госдумы. Граждане РФ, проживающие в республиках Донбасса, смогут проголосовать очно на избирательных пунктах в Ростовской области. Кроме того, тем, кто зарегистрирован на портале государственных услуг, будет предоставлена возможность участия в дистанционном электронном голосовании. Донбасс – это средоточие патриотов России, тут сконцентрированы самые неравнодушные ее сыны и дочери», – объявил глава ДНР Денис Пушилин.

В свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник также отметил важность того, что голос Донбасса будет услышан и учтён.

«Наши жители – граждане России, заявили о своем желании и стремлении принимать участие во внутриполитической и общественной жизни братского нам государства. Я уже поручил общественным организациям обеспечить возможность каждому жителю республики принять участие в избирательном процессе, в выборах депутатов Госдумы РФ. Очень важно, что голос Донбасса теперь будет услышан и учтен. Это еще раз показывает и подтверждает, что семь лет назад нами был сделан правильный выбор – интеграция с Россией», – подчеркнул Леонид Пасечник.