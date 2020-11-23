Донецк и Луганск: Либо «Минск» выполняется, либо Украина рассыпается

23.11.2020, Москва, Владимир Гладков

За несколько лет переговоров в атмосфере недоверия республики Донбасса окрепли и научились быть готовыми к любым планам и аппетитам Украины в свой адрес, в том числе и агрессивным действиям.

Об этом в ходе круглого стола в ТАСС заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы готовы к любому шагу, который будет предпринимать украинская сторона. К сожалению, атмосферы доверия между двумя сторонами конфликта достичь так и не удалось. Поэтому мы работаем и продолжаем этот переговорный процесс в состоянии, атмосфере недоверия между двумя сторонами. Поэтому мы всегда готовы к любым агрессивным действиям со стороны Украины.

У нас остается наш принцип – Комплекс мер, Минские соглашения – это безальтернативный путь политического мирного урегулирования конфликта. Но если украинская сторона предполагает некие планы Б, Ц, В, Г, Д и Е, которые явно не предполагают мирного урегулирования, то мы готовы и к этому», – заявила представитель ДНР.

«Но если Украина признает или готова признать, что она не в состоянии выполнять Минские соглашения, то тогда, наверное, надо говорить, что Украине надо отказаться и от любых своих претензий по Донбассу.

Республики развиваются, республики строят своё будущее у нас идет гармонизация законодательства с Российской Федерацией, у нас люди получают российские паспорта, и мы достаточно окрепли, чтобы выстроить своё государство, у нас уже выстроены все институты власти, и мы достаточно твердо стоим на ногах», – добавила Никонорова.

В свою очередь, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего также подчеркнул, что в Луганске чтут букву Минских соглашений, но готовы к отражению любой агрессии со стороны Украины.

«Безусловно, мы готовы защищать свои республики. А перспектива мирного урегулирования – здесь как в той притче, либо ишак умрёт, либо падишах. То есть, либо будет реализован комплекс мер Минских соглашений, либо рассыплется Украина как государство, и вопрос снимется сам собой», – сказал Дейнего.