Донецк имеет право это сказать

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Евгения Мартынова, журналист из Донецка, где в воскресенье обстрелом ВСУ в очередной раз были убиты десятки случайных прохожих, в колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает о претензиях со стороны «пророссийских» жителей Одессы и Харькова, часто в последнее время обвиняющих Москву в «неправильном» ходе СВО.

…Старт спецоперации стал концом мифа об «адекватных украинцах», загнобленных кучкой нацистов, – мифа, на котором с десятилетие пышно паразитировали в России целые выводки медийных «политэмигрантов». А у сидевших тихо «условно пророссийских» граждан отзвук прилета на задворках Одессы или Харькова породил в голове такой мощный резонанс, что можно сравнить его с контузией. Сеть содрогнулась от извечного украинского вопроса: «А нас за що?!», который они почему-то с крайней обидой выкатывают России.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Некоторые смякли и стихли, но большинство «русских украинцев» вдруг вывернулись наизнанку бандеровским мехом, а некоторые с мстительным азартом принялись помогать украинской армии и бить себя в грудь.

Можно десятилетие раскорячиваться в позе орла над схваткой, ощущая себя тайным агентом Российской империи, но первый же звук взрыва у черта на куличках заставил этих людей примкнуть к украинской обезумевшей отаре.

«Мы ждали Россию, а тут такое!» – выговаривают нам.

Очевидно, что приход России виделся так: по пустым улицам заходят русские освободительные танки, и партизаны бегут навстречу в слезах, бросая на пыльную броню цветы и крича:

«Вас я ждал все эти годы! Как я страдал, знали бы вы, что пережил!».

Но едва замаячил риск, что шрапнель пробьет новую мебель; в мороз отключится электричество или осколки сбитой ракеты сожгут дотла машину, градус ожидания скурвился до нулевых показателей.

Про то, что боевыми действиями может зацепить тебя – так вообще страшно подумать.

Это же где-то в далеком Донбассе идет бесконечная бойня, и глинистая земля принимает и принимает в себя останки человеческих единиц, ставших статистикой. Десять лет на этой проклятой территории идет бесконечная возня, за которой со всей Украины наблюдают, вылупившись на экраны.

Кто-то откровенно злорадствует, а кто-то полагает, что демонстрацией сочувствия или хотя бы нейтралитета в предыдущие годы заслужил индульгенцию свыше, надежно страхующую от прилетов и разрушений.

Россию обвиняют в слабости, в том, что поддержала Донбасс, «но бросила Одессу» (например).

Как мы держались, лучше спросить у выживших солдат, которые шли в бой в 2014 с берданками и босыми. У матерей, чьим сыновьям бандеровцы резали горла и жгли живьем. У старух, буквально умиравших в блокаде, организованной Украиной. У вчерашних интеллигентов, оказавшихся на фронте зимой 2022: они рыли себе норы ложками и жрали полевых грызунов. У десятков тысяч тех, чьи дома испепелены дотла украинскими обстрелами, и люди остались бомжами. Посмотрите на кладбища, которые сжирают окрестные хлебные поля, распространяясь со скоростью огня.

Такова цена идеи. В Донбассе не желают этого никому, но мы выживаем в этом аду десятилетие. Восемь лет выгребая вопреки здравому смыслу и Минским соглашениям, предписывающим нам уйти во власть убийц наших детей, а потом окунувшись в эскалацию.

До 2014 года мы тоже были наивными. Нам тоже было жалко редкую историческую архитектуру, битую обстрелами. Жалко суперсовременные спортивные сооружения, с которых с грохотом обрушивалось стекло во время постоянных обстрелов.

А потом очень быстро приходит понимание, что никакое скопище кирпичей любой давности не стоит переживаний. И крики с той стороны: «Ах, попало в исторический дом, зачем нас обижают?!» видятся глупой истерикой.

Вечная украинская надежда на договорняки на этот раз снова подвела. И выхода два – сжать зубы и терпеть, или бежать прочь в направлении границы с Европой.

Украинская власть недоговороспособна, а от эпицентра боевых действий в Донбассе волны радиально пошли по всей бывшей стране, и бить будет тем сильнее, чем ближе к утраченным берегам.

Бежать – не самый плохой выход. Я знала семью, в которой соединились два народа: один уже пережил войну, второй – был вечным странником. Весной 2022, бросив все нажитое, схватив детей и сумки, женщины под дождем бросились вон из Одессы к границе с Молдовой. Под ледяным дождем страшно заболели, жили в спортзалах, сбили ноги в кровь – но спаслись и сейчас счастливо осели на цветущем европейском юге. Они не были русскими, и печальный опыт и генетический страх гнал их в верном направлении. Они не рассчитывали, что прокатит. И просто спросили у меня еще тогда, что будет.

«Будет война до тех пор, пока Одесса не вернется», – написала я, приложила подробную инструкцию по выживанию из донецкого опыта и наказала прочитать, выучить и стереть.

И, если вы не сбежали сразу, то придется изучать опыт Донецка и смириться с тем, что любой город юго-востока уже проигран Украиной изначально и отдан на заклание, превращен в укреп, набитый «живыми консервами» из мирняка.

Сегодня в Донецке снова траур – ракетным обстрелом убиты 28 человек и 25 ранены. Это не последний обстрел, и не последнее горе, увы.

Заставит ли это свернуть нас с выбранного пути? Нет. Знаем ли мы, когда это завершится? Нет. Одно понятно точно – Донбасс верен себе и не просит жалости, преференций и особого отношения.

И непонятно, почему «плюшек» от России требуют некоторые (!) из ее сторонников во временно оккупированных областных центрах. Почти десяток лет Донбасс оттягивал на себя войну, и времени, чтобы определиться, было достаточно.

Кстати, парадоксальным образом большинство понаехавших сюда нациков были отнюдь не из Западной Украины, а из Харькова, Запорожья, Одессы, Днепропетровска.

Выходцы с юго-запада бывшей Украины в рядах армии ДНР – тоже не редкость, и семьи свои перевезли в Россию. Пока их земляки ждали, чья возьмет, затихарившись по домам и обвиняли, что «нас не поддержали», мужики бросили все и ушли на фронт закрывать Россию собой еще в 2014.

И мы верим, что они вернутся к себе домой победителями, как вернулись два года назад ребята в освобожденные Мариуполь и Волноваху.