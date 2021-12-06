Донецк хочет запустить прямые поезда в Крым, Москву и Петербург

Со стороны республик Донбасса будет сделано всё для восстановления железнодорожных перевозок и беспересадочного сообщения с РФ.

Об этом в ходе встречи с журналистами в московском клубе «Добрые русские люди» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отвечая на вопрос о железнодорожном сообщении республик Донбасса и РФ, Пушилин отметил, что с грузовые перевозки уже налажены, теперь дело за организацией пассажирских маршрутов.

«Мы говорили про пассажирские перевозки, для удобства, для наших граждан. Украина тоже за этим очень внимательно следит. Именно с Донецкого ж/д-вокзала у нас возможности запуска нет, оно и не обсуждалось ранее. Потому что буквально в ста метрах украинские вооружённые формирования находятся, то есть, рисковать так людьми никто не будет.

Мы тогда обсуждали передвижение с Ясиноватой. Но для нас важно было тогда направление крымское и направление Москва, Санкт-Петербург, эти направления до сих пор остаются приоритетными, но задержка произошла тогда из-за пандемии. Потому что всё шло, и уже задачи стояли нашей железной дороге, то есть, установлены были контакты и прочее с российской стороной, но затормозилось, задержки пошли по регионам РФ, а у нас это, конечно, выросло кратно», – рассказал глава республики.

Переговоры продолжаются, уточнил он.

«Сейчас этот вопрос продолжается обсуждаться, он востребован, и люди на регулярной основе обращения в администрацию пишут, потому что это разгрузило бы наши пункты перехода с РФ, и, конечно же, это просто удобно, беспересадочное перемещение. Я продолжаю на этом настаивать, и мы этого добьёмся, я постараюсь сделать быстрее со своей стороны, но тут не всё зависит только от ДНР и ЛНР», – добавил Пушилин.