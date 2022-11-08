«Донецк хреначат, как до референдума» – Монтян в Донецке не увидела интеграции ДНР в Россию

Новости Украины

Главная надежда дончан была на то, что после референдума о воссоединении с Россией фронт отодвинется на расстояние, с которого украинская артиллерия не сможет добивать до города, однако обстрелы ужесточились еще больше.

Об этом в эфире канала «Metametrica» заявила находящаяся в Донецке киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насчет референдумов. Существенное количество народа считало, что можно было бы деньги и прочие ресурсы, потраченные на пятидневные референдумы, потратить с гораздо большей пользой. С учетом того, что на фронте нет примерно ничего, никаких броников, никаких прочих сибзов [cредств индивидуальной броневой защиты], ни даже еды, ни какого-то обмундирования. И вот то, что было потрачено на референдумы, можно было бы потратить с гораздо большей пользой. Но есть люди, которые говорят: «Ну ладно, пусть уже будет, хоть как-нибудь, хоть так». Потому что восемь лет ждали. Вот формально нас присоединили, осталось теперь, чтобы мы как-то вот присоединились не только формально, но и по факту. В общем народ пока что в ожидании. Но особо пока ожидания не сбываются, потому что то, что можно в паре магазинов расплатиться карточками – это, скажем так, не сильно то, чего ожидал народ. Потому что Донецк херачат со страшной силой, как не в себя. Практически каждый день куда-то прилетает», – заявила Монтян.

Она добавила, что и интеграция с РФ территорий субъектов идет не так быстро, как хотелось бы.

«Главное здесь было ожидание, конечно, что отодвинется фронт. Это было самое главное ожидание. Что наконец-то перестанет прилетать. Это ожидание не оправдалось. Второе ожидание было, что наконец-то уберут таможни, границы, паспортные контроли и все это остальное. Тоже не оправдалось. Времени стало гораздо больше занимать переходить эту теперь уже как бы условную границу. Но она осталась все такой же реальной, как ни странно. Если бы вы видели какое количество стоит машин, фур и всего остального, вы бы просто тупо прозрели. Поэтому люди и говорят: «Не надо нам лучше, верните нам как было». И третье ожидание, люди ожидали, что все-таки быстрее будет происходить интеграция. Не будут считать этих людей новоприсоединенными территориями и очень быстро их будут считать Россией. Но этого тоже не случилось. Наверное, это будет чуть быстрее, когда нормативка и подзаконные акты как-то уже доползут до конкретных исполнителей», – рассказала адвокат.