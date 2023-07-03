Донецк, Луганск… Харькову приготовиться

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Наряду с нагнетанием обстановки вокруг Запорожской АЭС немалое напряжение возникло и в Харьковском регионе. Слухи, которые более месяца распространялись среди харьковчан, находят подтверждение из уст украинских военных.

«ПолитНавигатор» уже сообщал, что так называемый «мятеж Пригожина» Россия использовала для передислокации своих воинских подразделений под границы с Харьковской областью. Теперь о значительном скоплении вооружённых сил РФ публично заявляет представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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«Более 120 тысяч вражеских войск – это воздушно-десантные войска, механизированные подразделения, также подразделения, так называемого боевого армейского резерва, территориальные войска. Из того, что новое появилось, это штурмовые роты Шторм-Z, которые набираются при их военкоматах из людей, у которых есть проблемы с криминалом», – сообщил Череватый в прямом эфире украинского телевидения

Также представитель ВСУ отметил, что Купянско-Лиманское направление остается лидером по количеству артиллерийских обстрелов – за сутки (03 июля) ВС РФ ударили 595 раз.

Украинская пропаганда всячески скрывает реальное положение дел на фронте – вокруг Харькова. Но последние заявления Череватого наталкивают на мысль, что у киевского режима всё очень плохо.

Патовую ситуацию подтверждают и российские военные корреспонденты. Буквально на днях военкор Сладков опубликовал, что началась эвакуация крупных предприятий в Сумах и Харькове, и с его слов – идёт укрепление второй линии обороны. Сладков предполагает, что это свидетельствует о том, что Киев готовит города к сдаче.

Особое внимание в последние дни привлекла информация, которая распространяется среди семей украинских военнослужащих. Те, кто сейчас находится на передовой, просят своих родных и близких в период с 5 по 9 июля покинуть город Харьков и его окрестности. Причины никто не называет. Но если сопоставить нагнетание обстановки вокруг ядерной катастрофы на Запорожской АЭС и провал контрнаступления на южном направлении, можно предположить, что Киев готов реализовать какой то план, чтобы попытаться изменить положение дел на фронте в свою пользу.

Не исключено, что одним из таких направлений будет Харьков. Киевские гаулейтеры не раз заявляли о совершении терактов в населённых пунктах Белгородской области.

В любом случае, по всем признакам, и количество поступлений раненых в больницы города, и ужесточение мобилизации, и публичные заявления ВСУшников – свидетельствуют об изменении линии фронта. Россия выдавливает украинских боевиков, при этом не даёт возможности зайти в города и держит их на окраине. Чтобы населённые пункты, в том числе и Харьков, не стали для нацистов укрепленными районами, с огромным количеством жертв среди мирного населения.

Но когда большая часть ВСУ будет уничтожена, Харьков станет следующим после Донецка и Луганска областным городом, полностью освобождённым от украинских нацистов.