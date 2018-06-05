05.06.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Донецк может снова остаться без воды – наблюдатели ОБСЕ боятся попасть под обстрел

Миссия ОБСЕ временно прекращает усиленный мониторинг во время ротации дежурных смен сотрудников Донецкой фильтровальной станции, что может привести к очередной её остановке.

Об этом в официальном Telegram-канале сообщает Представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Представительстве ДНР отметили, что после произошедшего 17 апреля обстрела ДФС украинскими военными, усиленный мониторинг СММ ОБСЕ при пересменах являлся решающим фактором для дальнейшей работы фильтровальной станции.

«Выражаем надежду, что в скором времени будут найдены альтернативные методы для обеспечения безопасности персонала ДФС. В противном случае при дальнейших провокациях ВСУ и отказе сотрудников выезжать без усиленного мониторинга Миссии произойдет остановка ДФС с последующей консервацией производства», – заявили в ведомстве.