Донецк наконец-то дождался «зелёных человечков»

18.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Наряду с блок-постами ДНР, в столице Республики также стоят российские военные.

Такую информацию в ходе пресс-конференции в Киеве, посвящённой итогам «реинтеграции Донбасса», сообщил замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чиновник рассказал о том, что совсем недавно общался с проукраински настроенным дончанином, который поведал ему интересную историю.

«Прекрасный человек, ему 60 лет. Старший брат – инвалид по зрению, их матери – 94 года, она в таком состоянии, что переезжать уже опасно.

Этот человек, в отличие от многих, взял в руки оружие и защищал нас с вами. Фактически, рискуя своей жизнью, он постоянно навещает маму и брата на оккупированной территории.

Он рассказывал мне, как маршрутка, которая ехала по Донецку, проехала мимо патруля «зелёных человечков».

Кстати, там местные жители прекрасно отличают «свои» вооружённые формирования от россиян. Маршрутка проезжала как раз мимо патруля РФ на территории Донецка.

В маршрутке случилась ссора, которая еле-еле не переросла в драку – о роли этих людей вообще в современных событиях. Многие из пассажиров маршрутки с огромным раздражением высказывались в адрес этих российских военнослужащих.

Это свидетельствует о том, что уровень недовольства и неприятия того, что происходит, среди мирного населения растёт», – рассказал Тука.