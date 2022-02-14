Донецк не исключает обращения к Москве за военной помощью

14.02.2022  11:12 (Мск), Донецк
Максим Карпенко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

ДНР обратится к России за военной помощью в случае, если украинская армия решит пойти в наступление, а ситуация станет критической.

Об этом в эфире телеканала «RT» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ДНР обратится к России за военной помощью в случае, если украинская армия решит пойти...

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По словам Пушилина, при этом в Донецке рассчитывают в первую очередь на свои собственные силы.

«Именно поэтому, особенно последний период времени, мы усилили работу в плане учений, проводим гораздо больше мероприятий по слаживанию подразделений, по взаимодействию с различными профильными, работе экстренных служб, работе штабов территориальной обороны. А это включает в себя целый комплекс мероприятий, связанный и с эвакуацией из определенных участков вдоль линии соприкосновения, где будет крайне опасно находиться гражданскому населению», – сказал руководитель республики.

Он считает, что такого рода работа показывает готовность ДНР к наступлению со стороны Украины.

«Но при этом мы понимаем, что с тем количеством оружия, с тем количеством уже наемников, которые находятся на территории Украины и даже на территории Донбасса, подконтрольной Украине, ситуация может пойти по очень сложной траектории для нас, и мы, конечно, будем реагировать, исходя из ситуации, но не исключаем обращения за помощью к Российской Федерации», – заявил Пушилин.

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