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02.05.2021, Донецк, Алексей Муратов
 
Дзен, Донбасс, Одесса, Политические убийства, Украина
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Донецк обращается к Одессе в годовщину трагедии 2 мая

Новости УкраиныТрагедия с массовым сожжением сторонников Русской весны в Одессе, произошедшая сем лет назад, может...

Трагедия с массовым сожжением сторонников Русской весны в Одессе, произошедшая сем лет назад, может повториться при Владимире Зеленском.

Об этом говорится в открытом обращении одного из лидеров движения «Донецкая республіка» Алексея Муратов.

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«Фашисты, захватившие власть на Украине в ходе госпереворота,  2 мая 2014 года устроили казнь 48 одесситам, несогласным с новым преступным режимом в стране. Обезумевшие «евромайдановцы» сожгли заживо людей в одесском Доме профсоюзов, демонстрируя всем остальным украинцам, что, в случае восстания против кровавого режима Порошенко, их ждёт такая же участь. Подобные зверства проводили гитлеровцы в годы Великой Отечественной войны  – в Хатыни, Дальве, Брусах, при отступлении из Сталино 7 сентября1943года, когда заживо сожгли около 150 жильцов Дома профессуры.

С момента трагедии, которую мы называем Одесской Хатынью, прошло 7 лет. Но наказания за это преступление не понёс ни один укрофашист. Более того, бандеровцы грозятся повторить свои зверства. И их угрозы вполне могут быть воплощены в жизнь, ведь Зеленский, как и Порошенко, поощряет, противоречащие всему человеческому, действия нациков, держащих в страхе простых жителей оставшейся части Украины (ОЧУ). Поэтому об акте сожжения людей в Доме профсоюзов в оккупированной «неЗАЛЕЖНОЙ» цинично молчат.

О страшной майской трагедии в Одессе никогда не забудет Донбасс. Мы чтим память невинно убиенных одесситов. Мы верим, что жители РУССКОГО ГОРОДА ОДЕССЫ и оставшейся части Украины, осознают, что, если они продолжат молчать, потакая фашистскому Зе-режиму, рано или поздно украинские радикалы устроят жестокую расправу и над ними.

Царствие небесное жертвам одесской трагедии и всем жертвам кровавого режима Порошенко-Зеленского. Никто не забыт и ничто не забыто! Победа будет за нами!» – заключил Муратов.

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