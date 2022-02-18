Донецк объявил о выходе из переговоров с Киевом в ТКГ – заявление МИД ДНР

18.02.2022  18:50 (Мск), Донецк
Иван Добровольский.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Запад, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Украина резко нарастила обстрелы и разрушает жилые дома и инфраструктуру Донбасса, обвиняя в эскалации народные республики. Одновременно Киев инициирует срочное заседание Трёхсторонней контактной группы по прекращению огня.

Очевидно, что все эти действия киевского режима укладываются в одну большую кровавую провокацию и пиар-акцию перед Западом, в которой Донбасс больше принимать участия не будет.

Украина резко нарастила обстрелы и разрушает жилые дома и инфраструктуру Донбасса, обвиняя в эскалации...

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Об этом официально заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По данным Представительства ДНР в СЦКК обстановка на линии соприкосновения резко обострилась: за последние два дня зафиксировано уже 58 фактов нарушения режима прекращения огня, в том числе, 39 из них – с применением артиллерии, танков, минометов и ПТРК.

Всего в направлении прифронтовых районов Республики выпущено 327 снарядов и мин различного калибра. Такой высокий среднесуточный показатель нарушений РПО фиксировался более года назад. На текущий момент обстановка остается напряженной: ВФУ вынуждают наши подразделения открывать ответный огонь.

На этом фоне украинские и поддерживающие киевский режим СМИ непрерывно выдают «громкие» сообщения о якобы нашей агрессии и ее последствиях, нагнетая информационную истерию.

После чего официальный Киев выступает с инициативой безотлагательной внеочередной встречи Контактной и рабочей группы по вопросам безопасности, по традиции не подкрепленной никакими конкретными практическими мерами по предотвращению огня.

Последовательность действий украинской стороны делает очевидным заранее продуманный ею сценарий: устроить эскалацию, обвинить в ней нас и выступить с «миротворческой» инициативой. И здесь главный вопрос: для чего?

С какой целью участникам собираться на внеочередное заседание, если Киев не сменил ни своей официальной риторики в части неприемлемости переговоров с нами, ни своих позиций по принципиальным вопросам в повестке безопасности, по которым уже более года координатор от ОБСЕ констатирует разногласия сторон.

В этой связи считаем абсолютно бессмысленным поддерживать подогреваемую Западом украинскую милитаристическую пиар-кампанию. Хотите тишины и мира – не стреляйте!», – заключила Никонорова.

Экс спикер МИД ДНР Константин Долгов эмоционально прокомментировал эту новость.

«О чём говорить с упырями? Минску-2 пошёл ВОСЬМОЙ год. Наговорились уже. Хватит. Давить жовтоблакытную гадину!», – написал он у себя в телеграм-канале.

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