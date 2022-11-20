Донецк останется под ударом, вне зависимости от линии фронта – Казаков

20.11.2022  23:13 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс


Если приграничные с Украиной территории РФ будут обстреливаться ВСУ в зависимости от расстояния и военной обстановки, то к городам вроде Донецка отношение особое – украинцы сделают всё, чтобы добыть добивающее до Донбасса оружие, как далеко бы ни ушла линия фронта.

Об этом в своём видеоблоге заявил советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если приграничные с Украиной территории РФ будут обстреливаться ВСУ в зависимости от расстояния и...

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«Другие наши города будут обстреливаться другой стороной до тех пор, пока мы не отодвинем фронт так далеко, что им нечем будет обстреливать. Но, это касается особенно Донецка, а не Белгорода, как бы далеко мы фронт не отодвинули, но если мы оставим им хотя бы чуть-чуть территории, они купят такую ракету, которая долетит до Донецка, и обязательно попытаются в него попасть. Потому что Донецк для них как кость в горле.

Что касается наших городов («старой России», как выражается Казаков – ред.), то, пожалуй, нет. Надо отодвинуть фронт на определённое расстояние от бывших границ России и Украины, хотя бы километров на 150», – сказал политтехнолог.

На вопрос, станут ли приграничные города, как Донецк, безопасными, он ответил отрицательно.

«Я понимаю возмущения, особенно на первых порах, что артиллерийский снаряд прилетел на какой-то посёлок на территории РФ – немедленно снести всю Украину. Потом более тяжёлые вооружения, потом появились первые погибшие граждане. И каждый раз было возмущение: «как они смеют, это терроризм, это наши города»…

Мы на территории бывшей Украины ведём СВО и в рамках этой СВО колошматим все города Украины, вплоть до западных границ. А Украина с нами ведёт не объявленную, но войну.

Это у нас официальные лица принципиально называют это СВО, было дело даже запрещали называть это войной в публичном пространстве. А на Украине с первого дня это называют войной все, включая их полупрезидента.

Так почему вы думаете для них является табу обстрел территории России? Они это даже аргументируют: пусть жители России почувствуют в нашей шкуре.

Как ни странно, это нормальное поведение. Это мы оцениваем это как терроризм, а они как ответ противнику как минимум моральный, а если они попадают по нашим каким-то складам ГСМ, это ещё и нанесение нам реального военного ущерба.

Возмущаться этим: «Как они могут?» – мы же не дойдём до ситуации, когда будем говорить: «А нас за шо?».

А что касается самих этих обстрелов, то в них есть только военное решение, политического решения у этого нет, договариваться на той стороне не с кем», – объяснил Казаков.

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