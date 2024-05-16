Донецк почтил память убитых мирных жителей Белгорода

Сергей Вредников.  
16.05.2024 09:16
  (Мск) , Донецк
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Военные преступления, Война, Дзен, Донбасс, Общество, Россия, Украина


В Донецке прошла акция «Свечи памяти и надежды» в память о жертвах варварских обстрелов ВСУ братского Белгорода.

Мероприятие организовали партийцы Единой России и активисты ОД «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Донецке прошла акция «Свечи памяти и надежды» в память о жертвах варварских обстрелов...

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Активисты и все желающие могли запустили в центральном городском пруду свечи в знак солидарности с жителями Белгорода.

«Жители Донбасса как никто понимают всю горечь утрат своих близких и родных, потому что мы 10 лет находимся на передовой под обстрелами Украины, страны-террориста. Эти обстрелы – это поведение террористического государства, ведь целенаправленно бьют по мирным жителям.

Если мы видим на Украине попадания по жилым домам, то жители понимают, что били по военным объектам, и прилетели либо сбитые ракеты, либо «Буки», которыми сбивают наши боеприпасы. То есть прекрасно понятно, что Россия бьёт по стратегическим и военным объектам. А здесь целенаправленно бьётся по жилым кварталам, по центру города, где нет никаких объектов, бьётся хаотично из РСЗО. Это действия террористического государства.

Я уверен, что мы будем судить этих военных преступников, когда победим. А мы обязательно победим», – сказал Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая Республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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