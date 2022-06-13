Донецк под смертельным огнём – прямое попадание украинского снаряда в роддом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В ходе продолжающегося целый день обстрела Донецка, один из снарядов попал прямо в роддом больницы Вишневского. Роженицы и медики эвакуировались в подвал.

Видеокадры с места обстрела публикуют военкоры, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Мамочки, дети, младенцы, женщины различного срока беременности, вплоть до последних недель, вынуждены были спуститься в подвал, и прямо сейчас в подвале врачи проводят операции, несмотря на продолжающийся обстрел со стороны украинских боевиков», – описывает обстановку военкор канала «Inside».

На кадрах из подвала молодые женщины с детьми на руках сидят вдоль стены. Тем не менее, обстановка оживлённая, люди даже перебрасываются шутками. Однако всё же видна усталость от всей этой ситуации.

«Все успели спрятаться, всё хорошо. Скажите, когда это закончится? Дай Бог, чтобы скоро, чтобы всё было благополучно», – говорит сотрудница роддома военному корреспонденту Дмитрию Астраханю. «Мы так родим раньше срока», – невесело иронизирует одна из пациенток.