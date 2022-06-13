Донецк под смертельным огнём – прямое попадание украинского снаряда в роддом

13.06.2022  21:24 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
Просмотров:
 
Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В ходе продолжающегося целый день обстрела Донецка, один из снарядов попал прямо в роддом больницы Вишневского. Роженицы и медики эвакуировались в подвал.

Видеокадры с места обстрела публикуют военкоры, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе продолжающегося целый день обстрела Донецка, один из снарядов попал прямо в роддом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Мамочки, дети, младенцы, женщины различного срока беременности, вплоть до последних недель, вынуждены были спуститься в подвал, и прямо сейчас в подвале врачи проводят операции, несмотря на продолжающийся обстрел со стороны украинских боевиков», – описывает обстановку военкор канала «Inside».

На кадрах из подвала молодые женщины с детьми на руках сидят вдоль стены. Тем не менее, обстановка оживлённая, люди даже перебрасываются шутками. Однако всё же видна усталость от всей этой ситуации.

«Все успели спрятаться, всё хорошо. Скажите, когда это закончится? Дай Бог, чтобы скоро, чтобы всё было благополучно», – говорит сотрудница роддома военному корреспонденту Дмитрию Астраханю.

«Мы так родим раньше срока», – невесело иронизирует одна из пациенток.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть