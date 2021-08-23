Донецк поднял флаг России

23.08.2021 08:54 (Мск), Донецк, Максим Карпенко

В ДНР массово отметили День Государственного флага России. В столице республики триколор подняли на 42-метровом пилоне, расположенном у памятника Ленину.

Также в рамках акции «Россия – Родина моя!», посвящённой празднику, в Донецке раздали более пяти тысяч ленточек цветов флага РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, для населения Донецка, российский флаг – это символ их многолетней борьбы.

«В 2014 году мы подняли его над Донецком. С ним отстаивали свои убеждения, родной русский язык и будущее. Для нас это был естественный шаг: так мы выразили историческую принадлежность к России и то, что жители Донбасса, – это русский народ… Сотни тысяч российских граждан, которые живут в Донбассе, включены в культурную, образовательную, экономическую и политическую системы России. Мы получаем образование по российским стандартам, имеем возможность пользоваться государственными услугами и участвовать в выборах, в полной мере реализуя свое избирательное право. Флаг России над Донбассом – это символ нашего единства и неразделимости», – заявил Пушилин.

Кроме того, мероприятия, посвященные российскому флагу, прошли в ряде населенных пунктов республики.