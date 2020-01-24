Донецк подвергся массированному обстрелу из тяжёлой артиллерии ВСУ

24.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Более получаса северная часть Донецка находится под обстрелом тяжёлой ствольной артиллерии ВСУ.

Об этом в своем блоге сообщил глава администрации прифронтового города Горловка Иван Приходько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже 40 минут северная часть Донецка подвергается обстрелу из тяжелой ствольной артиллерии», – написал он.

Информацию также подтвердил военкор Семен Пегов.

«Звуки разрывов слышны в Донецке даже на площади Ленина. Уже на протяжении получаса. Было как минимум 15 прилетов. Вероятно, тяжёлое. Возможно, гаубичная артиллерия.

По информации с мест – под огнём так называемая первая площадка. Там многоэтажные дома и плотная застройка. Полно гражданских», – пояснил он в своём Telegram-канале.

Подробностями происходящего в своём блоге поделился в блоге известный военный корреспондент Юрий Котенок.

«Под обстрелом из тяжёлого оружия Донецкий Аэропорт и район ЯБП в ДНР и западная линия фронта трассы «Бахмутка» в ЛНР.

Север и сторона Бахмутки под тяжелым ударом артиллерии ВСУ. Слышит Стаханов, Брянка и Кировск. ДНР.

На протяжении 2-х часов укры с Константиновской трассы кидают в сторону Донецка. И со стороны Скотоватой бьют по Горловке. Бьют из дальнобойной артиллерии. От взрывной волны трухануло дома под Ясиноватой. Громко в аэропорту. Укры на Песках и на Светлодарской дуге озверели вконец. Октябрьский ощутил мощный прилёт. Юг.

По направлению н.п. Водяное – н.п. Ленинское, выпущено 5 мин калибром 120 мм.

Сообщение от мирных жителей: «Идет мощная артподготовка! Алчевск слушает Бахмутку. Кировск, в 16:55 слышно прилично тяжелое. Кировск очень громко! Стаханов квартал громко! Дебальцево уже не тихо. В Брянке ЛНР громко! Донецк слышит северные районы под артой 152 мм! Горловка слышит Дебальцево и сторону Донецка. Комсомольский слышно раскаты – мрак. Донецк. Киевский РИК – раскаты, громко. ЯБП шумит по-взрослому.

Ветка. Что-то стреляет, по звуку очень страшно. Серия очень мощных в стороне ЖД! Громыхает», – написал он.

В свою очередь, донецкий военкор Денис Григорюк в своём Telegram-канале, также подтвердив факт массированного обстрела Донецка, напомнил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о данном им обещании прекратить активные боевые действия.

«Думаю, что не я один слышу канонаду. Очень интересные звуки, которых давненько не было слышно в самом Донецке, а не на окраине.

Местные жители говорят, что тяжелые снаряды, по звуку похожи на 152 мм, падают в районе первой площадки, «Вольво-центра».

Кажется, что Зеленский заявлял, что во время его каденции ничего подобного происходить не будет. Что переговоры весной должны пройти. А тут в конце января убийство возле Доломитного, взрывы слышны в Донецке.

Зато ролики красивые снимает. Это же так нравится массам», – возмутился Григорюк.