Донецк презентовал информационную «бомбу» против ВСУ

16.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинские СМИ вновь распространили ложь, массово сообщив вчера о гибели украинского военного медика в Донбассе, который, рискуя своей жизнью, спасал раненых под обстрелом «побратимов».

Защитники Донбасса предоставили неоспоримые доказательства циничной лжи украинской стороны и привлечения иностранных наёмников в состав диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

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Результаты расследования на брифинге озвучил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Военно-политическое руководство Украины предпринимает все возможные меры оправдаться перед кураторами из США за открытую провокацию и бездумную гибель иностранных наемников 13 июля в районе населённого пункта Зайцево.

Нами установлена личность переданного вчера украинской стороне погибшего диверсанта. Им является наемник из США – Шон Фуллер с позывным «Техас», имеющий опыт боевых действий в Ираке, известен как специалист подрывного дела.

По имеющейся информации, Шон Фуллер являлся приверженцем ультраправых взглядов и активно взаимодействовал с украинскими националистами. На некоторых элементах его одежды (головной убор и воротник) имелась нацистская символика», – заявил Басурин.

По его словам, поражает «особый цинизм и беспринципность военно-политического руководства Украины», которое с целью скрыть истинные мотивы диверсионной вылазки пытается фальсифицировать факты, заявляя о гибели якобы «военного медика».

«Для установления истинных причин произошедшего, нашими специалистами проведен дополнительный осмотр места подрыва диверсионной группы, где был обнаружен труп ещё одного диверсанта. В ходе идентификации тела определено, что смерть наступила в результате подрыва на мине, о чем свидетельствует минно-осколочный характер полученных ранений.

При изучении находящегося при нем имущества, стоит отметить, что версия украинской стороны о принадлежности погибшего к военной медицине не выдерживает никакой критики. Снаряжение погибшего характерно для спецподразделений и диверсионно-разведывательных групп, и свидетельствует о намерении противника реализовать рейдовую диверсионно-разведывательную вылазку с привлечением иностранных наемников», – рассказал представитель ведомства.

Кроме того, при погибшем наёмнике был найден паспорт гражданина Эстонии на имя Мыколы Ильина.

«Обнаруженное имущество и вооружение представляют собой высококачественные дорогостоящие образцы производства стран НАТО, применяемые подразделениями сил специальных операций и предназначенные для использования в дневное и ночное время суток. Возле тела обнаружен автомат АКС-74 № 6428029.

Бронежилет LBT6094 укомплектован подсумками для автоматных магазинов, прибором ночного видения «AN/PVS-14» производства США и тактическим фонарем с инфракрасным режимом работы. В качестве дополнительного средства видеофиксации и последующего анализа действий диверсантов использовалась экшн-камера «Contour ROAM Hands-free HD».

Облегчённый шлем «MICH/ACH-ССО» (FAST) снабжен креплениями для навесного оборудования, в частности прибора ночного видения «AN/PVS-14», тактического фонаря с инфракрасным режимом работы «Princeton Tec – Remix Pro» и экшен-камеры. Также на шлеме закреплена дополнительная маскировочная сеть.

Баллистические очки «ESS Crossbow» в вариантах для дневного и ночного использования. Среди имущества также обнаружен компас», – перечислил Басурин элементы снаряжения диверсанта.

Он подчеркнул, что использование подобного комплекта снаряжения характерно для разведывательных подразделений ССО.

«Стоит напомнить, что сотрудники спецподразделения СБУ «Альфа», уничтоженные в декабре 2019 года при попытке совершения диверсии на территории республики, имели похожий набор снаряжения, что прямо указывает на принадлежность погибшего военнослужащего к разведывательно-диверсионным подразделениям.

Данные факты подтверждают абсурдность версии официального Киева о том, что это был военный медик. Кроме того, как бы ни велико было желание украинского командования эвакуировать погибшего военнослужащего с места подрыва, оно бы никогда не стало бы рисковать жизнью иностранного наемника, оправив его в опасную зону.

И случившийся факт поставил командира 35 обр МП Паласа в безвыходное положение. Он прекрасно понимает, что гибель иностранцев ему не только никто не простит, но и грозит ему лишением погон и снятием с должности», – отметил военный.

«В этой связи им наспех и была придумана легенда о «мифической» эвакуационной группе СЦКК с характерными опознавательными знаками медицинского персонала в белых касках и жилетах. Данная версия устраивала всех и была подхвачена украинскими СМИ. Стоит отметить, что единственные медицинские средства, обнаруженные при трупе, являются стандартным набором разведчика для оказания первой медицинской помощи», – добавил Эдуард Басурин.