Донецк просит мир предотвратить химическую атаку со стороны Украины

13.12.2018, Донецк, Александр Гусар

Вооружённые силы Украины продолжают подготовку к провокации с использованием химических отравляющих веществ.

Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В частности он сообщил, что по информации местных жителей, на территории консервного завода по улице Торговой в центре Мариуполя сосредоточено большое количество крупногабаритных емкостей с химическим отравляющим веществом, предположительно аммиаком.

«Свидетели утверждают, что емкости были привезены военными с территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Охрану места хранения осуществляют вооруженные люди без знаков различия. По имеющимся у нас данным, украинские оккупанты могут произвести взрыв данного хранилища, а его последствия использовать в качестве повода для вторжения на нашу территорию. Причем этих бандитов совершенно не заботит, что в результате украинской химической провокации пострадает большое количество мирных жителей Мариуполя», – сообщил Даниил Безсонов.

Также он рассказал, что образовавшееся в результате взрыва химическое облако, согласно прогнозу погоды, будет распространяться по ветру от центра города к его северным и северо-западным окраинам.

«Надеемся, что обнародование данной информации остановит украинских террористов от готовящейся провокации на заводе. Однако, данные емкости могут перекочевать в любое другое место на территории города для совершения теракта», – предположил представитель оборонного ведомства.

В связи с этим, он обратился к жителям Мариуполя с призывом быть предельно осторожными.

«Обращаюсь к жителям Мариуполя и настоятельно рекомендую покинуть вероятную зону химического заражения в самое ближайшее время. В случае невозможности, запаситесь заранее средствами индивидуальной защиты или ватно-марлевыми повязками, смоченными лимонной кислотой. С целью недопущения попадания отравляющих паров в помещения – законопатьте все щели и вентиляционные отверстия. Это позволит спастись вам от отравления. Позаботьтесь о своих близких и, в первую очередь, детях. Не оставляете их без присмотра и, по возможности, не отправляйте в ближайшие дни в детские сады и школы. Большая часть школ центрального района Мариуполя находится в зоне поражения химического облака», – сказал Даниил Безсонов.

Также он обратился к представителям международных организаций с призывом не допустить массового уничтожения мирных жителей в угоду амбициям украинской власти.

«Мы обращаемся к международным наблюдателям и мировой общественности с криком о помощи. На Ваших глазах происходит подготовка провокации, жертвами которой могут стать сотни мирных людей! Украинское руководство, в угоду своим кукловодам из-за океана пытается развязать очередное кровопролитие! На алтарь эти нелюди хотят положить жизни и здоровье мирных жителей, на 95% русскоязычного города Мариуполь. Мы просим представителей ОБСЕ, ООН, Красного креста не допустить этой чудовищной провокации против ни в чём неповинных людей!» – призвал Безсонов.