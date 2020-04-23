23.04.2020, Донецк, Михаил Рябов
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Донецк раскусил Зеленского: Теперь посмотрим, кто кого




Донецк готов дать достойный отпор анонсированной Владимиром Зеленским «информационной войне» против ЛДНР.

Об этом в ходе онлайн-конференции заявил руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Правду нужно уметь доносить. Наши оппоненты съели собаку на дезинформации, и наша передовая сегодня – информационная война. Нам противостоят сильнейшие эксперты из Запада. Никакие заявления о стремлении мирного урегулирования конфликта со стороны Украины не имеют реальных оснований. Постоянные обстрелы, новые жертвы «президента мира» говорят об обратном. Мы это понимаем и транслируем правду в информационную плоскость», – сказал Муратов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам общественника, в Европе у ДНР также есть союзники из числа организаций, скептически относящихся к т.н. евроатлантическому проекту с доминированием США.

«У нас установлены контакты с большим количеством организаций по всему миру, которые поддерживают Республику. Мы хотим создать остров свободы в центре Европы. Донбасс может стать экспериментальной площадкой в сфере применения новых инструментов в области финансового и экономического развития. В этом ключе у антиглобалистов очень интересные концепции и предложения», – сообщил Муратов.

Однако главным партнером республик Донбасса остается Россия – это, в том числе, показала и нынешняя ситуация вокруг эпидемии коронавируса.

«Все тест-системы, медикаменты и продукты питания к нам доставлены из Российской Федерации. Помощь не прекращалась ни на день. Россия относится к нам, как к своим, что немаловажно. Также стоит отметить, что в Республике создан стратегический запас продуктов, поэтому у нас не будет никаких проблем с продовольствием. Ситуация под контролем», – заверил Муратов.

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