Донецк становится центром притяжения антиглобалистских сил

04.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

В твиттере организации «Yes California», выступающей за отделение штата Калифорния от США, появилась информация, что их делегация отправится в Донбасс.

Об этом сообщает военно-аналитический телеграмм-канал WarGonzo.

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Гости из Калифорнии примут участие в посвященной построению многополярного мира третьей международной конференции «Диалог Наций», проведение которой планируется в апреле этого года в Донецке.

«Напомним, ранее сторонники IRA также рассказали о своих планах посетит Донецк. Похоже ДНР становится центром притяжения антиглобалистских сил со всего мира, а Донецк теперь претендует на статус мировой столицы сепаратизма», – резюмирует WarGonzo.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», одна из старейших ирландских партий объявила, что едет в ДНР на форум антиглобалистов.