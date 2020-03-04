Донецк становится центром притяжения антиглобалистских сил
В твиттере организации «Yes California», выступающей за отделение штата Калифорния от США, появилась информация, что их делегация отправится в Донбасс.
Об этом сообщает военно-аналитический телеграмм-канал WarGonzo.
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Гости из Калифорнии примут участие в посвященной построению многополярного мира третьей международной конференции «Диалог Наций», проведение которой планируется в апреле этого года в Донецке.
«Напомним, ранее сторонники IRA также рассказали о своих планах посетит Донецк. Похоже ДНР становится центром притяжения антиглобалистских сил со всего мира, а Донецк теперь претендует на статус мировой столицы сепаратизма», – резюмирует WarGonzo.
Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», одна из старейших ирландских партий объявила, что едет в ДНР на форум антиглобалистов.
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