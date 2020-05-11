Донецк вселяет надежду в людей на Украине – Монтян

11.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Несмотря на все потуги президента Владимира Зеленского, его команды, а также украинских силовиков и националистов, жители Украины массово выходили на улицы и отмечали День Победы.

Об этом в ходе пресс-конференции, организованной общественным движением «Донецкая Республика», заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Неужели вы не видели, какие массовые автопробеги 9 мая были в городах на территории подконтрольной пиндосам и Киеву? Люди вывешивали флаги даже под угрозой уголовной ответственности. Много цветов принесли под памятники советским войнам, по всей территории подконтрольной пиндосам.

Пиндосам не удалось это убить даже репрессиями. При том, что они пытались навязать этот анальный мак и 8 мая, чтобы примиряться с нацистами, выперся Зеленский на могилу собственного деда – люди на это не повелись, несмотря на все 6 лет оголтелой нацистской пропаганды. Вы сами могли это видеть и это реально даёт надежду.

Я знаю, не удастся никакими силами, даже под этими репрессиями. Люди, живущие в этом дурдоме, несмотря на карантин, пришли и возложили цветы к памятникам наших великих предков», – сказала она.

В то же время адвокат уверена, что, несмотря на войну и блокаду, в нынешнем Донецке живётся гораздо лучше, чем оккупированном американцами Киеве.

«Когда я была у вас в 13-14 году, было ещё не очевидно, что вы выживете, уцелеете и доживете аж до шестилетия, то, когда я была у вас совсем недавно, несколько месяцев назад, я убедилась, что у вас все в порядке, гораздо лучше, чем на постмайданорной Украине и в доблестном Киеве захваченным нациками.

Поэтому я за вас просто искренне рада, надеюсь дальше будет ещё лучше и контраст между тем дурдомом, который творится на подконтрольных Америке и Киеву территориях, и тем, что происходит в Донецке и Луганске, будет ещё более очевидным, причём для всех.

Я со своей стороны буду делать все, чтоб и дальше доносить правду, только правду и ничего кроме правды, о том, что творится по обоим сторонам линии разграничения» – пообещала Монтян.