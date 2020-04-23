Донецк желает Зеленскому и Саакашвили сожрать друг друга

23.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Возвращение Михаила Саакашвили в украинскую власть – еще одно свидетельство копирования Владимиром Зеленским курса своего предшественника Петра Порошенко. Впрочем, это и сыграет злую шутку с бывшим комиком, обманувшим своих избирателей за год пребывания на президентском посту.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«За год с момента выборов произошло окончательное перевоплощение Зеленского в Порошенко. Если свою политическую карьеру украинский комик начинал как ярый оппонент действовавшей власти, то потом с большим усердием продолжил начинания своего предшественника, а теперь даже повторяет его ошибки.

Именно такой ошибкой станет возвращение на политическую орбиту одиозного авантюриста Михаила Саакашвили, который за совершенные преступления не только разыскивается в своей родной стране, но уже успел снискать скандальную славу и на Украине.

Так, вчера Саакашвили заявил, что Зеленский предложил ему должность вице-премьер-министра по вопросам реформ. Этот шаг президента даже в парламентской фракции его «слуг» вызывает недоумение и неприятие, однако, при необходимости, данное назначение будет продавлено, как уже было, например, с законом о продаже земли», – напомнил Муратов.

В то же время, по его словам, гораздо важнее, что вынуждает Зеленского идти на такие непопулярные и противоречивые меры. Здесь просматривается чёткое намерение заокеанских демократизаторов усилить влияние, несколько ослабленное заменой кабинета «соросят» ставленниками местного олигархата.

«Отсутствие чёткой позиции, непонятные демарши и подорванное доверие к слову президента привели к провалу внешней политики Украины. В этой сфере Зеленский до Порошенко не дотянул, и потому имеет охладевающее отношение в мире в условиях подавления суверенитета страны международными кредитно-финансовыми структурами и преддефолтного состояния, эпидемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса.

Тем не менее, печальный опыт предшественника ничему не научил Зеленского, и он повторяет его ошибку – привлекая амбициозного политика, закладывает бомбу под собственным креслом. Впрочем, провал и дискредитация постмайданной власти приблизят к завершению творящегося на Украине мракобесия, что уже давно назрело и востребовано», – заключил Муратов.